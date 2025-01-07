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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп заявил, что «понимает чувства России», вызванные втягиванием Украины в НАТО
Понимает ли Трамп, что сам дал себе ответ на вопрос «Что делать?»...

Отказ США даже рассматривать предложение России в декабре 2021 года о формировании новой архитектуры европейской безопасности повлёк за собой начало специальной военной операции, итогом которой уже и так будет переформирование этой самой архитектуры европейской безопасности, потому что в противном случае конфронтация уже не закончится по причине того, что она слишком далеко зашла. Втягивание Украины в НАТО, милитаризация на западных границах России — всё это вопросы, которые предстоит решать, если Европа не хочет принуждения через последний аргумент.

И вот, сегодня избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «понимает чувства России», для которой неприемлемо вступление Украины в НАТО, добавив, что всегда существовало понимание невозможности вступления Киева в альянс, и что между Байденом и Путиным, похоже, произошло нарушение соглашения со стороны Вашингтона. Трамп заявил, что текущий конфликт на Украине «ужасный», и в нём стороны несут большие потери, и его необходимо поскорее закончить.

Впрочем, раньше, чем в течение полугода, по мнению избранного президента США, сделать это не удастся. Проблема затягивания данного процесса в том, что через полгода условия мирного урегулирования, выдвигаемые Россией, станут лишь ещё более жёсткими. Закруглять этот кризис надо немедленно, полностью на условиях России, потому что всё остальное не решает основополагающих проблем, приведших к боевым действиям.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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