Различные кажущиеся сейчас совершенно сумасшедшими заявления избранного президента США Дональда Трампа вовсе не следует воспринимать именно таким образом. Трамп представляет ту часть американских элит, которая выступает за экономическую конфронтацию с Китаем, развитие арктической конфронтации с Россией, а также за восстановление полного контроля Вашингтоном за основными торговыми артериями планеты.
Если принимать эти положения во внимание, то выпады про принятие Канады в состав США на правах административной единицы, возвращение Панамского канала под американский контроль, а также посягательства на Гренландию перестают звучать как выпады, а вполне логично выстраиваются во внешнюю политику. Насколько она реализуема на данном историческом этапе, сказать затруднительно, но от своих постулатов Трамп не отказывается.
Даже наоборот: сегодня он пообещал сделать Гренландию «снова великой» по аналогии с его известным «сделаем Америку снова великой» (Make America great again, MAGA), и защитить её от опасного и «злого» внешнего мира. Формально Гренландия является автономной админстративной единицей в составе Дании, но никаких возможностей у Копенгагена в случае чего защитить свой суверенитет над данным островом нет даже в теории, не то что на практике.
Следует отдавать себе отчёт в том, что мир с момента окончания первого срока президентства Трампа радикально изменился: однополярность во главе с США кончилась и уже не вернётся, Европа, по сути, утратила релевантность в международных и экономических отношениях, а альтернативный путь — БРИКС и всё, что с ним связано — только набирает популярность. Трампу необходимо учитывать эти неоспоримые факты, но пока кажется, что избранная американская администрация также предпочитает жить в иллюзиях.