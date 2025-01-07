MAGA превращается в MGGA. Дании пора трястись.

Различные кажущиеся сейчас совершенно сумасшедшими заявления избранного президента США Дональда Трампа вовсе не следует воспринимать именно таким образом. Трамп представляет ту часть американских элит, которая выступает за экономическую конфронтацию с Китаем, развитие арктической конфронтации с Россией, а также за восстановление полного контроля Вашингтоном за основными торговыми артериями планеты.

Если принимать эти положения во внимание, то выпады про принятие Канады в состав США на правах административной единицы, возвращение Панамского канала под американский контроль, а также посягательства на Гренландию перестают звучать как выпады, а вполне логично выстраиваются во внешнюю политику. Насколько она реализуема на данном историческом этапе, сказать затруднительно, но от своих постулатов Трамп не отказывается.

Даже наоборот: сегодня он пообещал сделать Гренландию «снова великой» по аналогии с его известным «сделаем Америку снова великой» (Make America great again, MAGA), и защитить её от опасного и «злого» внешнего мира. Формально Гренландия является автономной админстративной единицей в составе Дании, но никаких возможностей у Копенгагена в случае чего защитить свой суверенитет над данным островом нет даже в теории, не то что на практике.

Следует отдавать себе отчёт в том, что мир с момента окончания первого срока президентства Трампа радикально изменился: однополярность во главе с США кончилась и уже не вернётся, Европа, по сути, утратила релевантность в международных и экономических отношениях, а альтернативный путь — БРИКС и всё, что с ним связано — только набирает популярность. Трампу необходимо учитывать эти неоспоримые факты, но пока кажется, что избранная американская администрация также предпочитает жить в иллюзиях.