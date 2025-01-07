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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производство шпрот в Латвии обвалилось до критического уровня вследствие антироссийских санкций
Так бывает, когда кусаешь кормящую руку, рубишь сук, на котором сидишь, а также плюёшь в колодец, из которого пьёшь. И всё одновременно.

Многие бывшие советские республики на полном серьёзе верили, что кормили Россию, а не наоборот, хотя вся статистическая информация и объективная действительность твердила ровно обратное. Западные некоммерческие организации хорошо поработали с сознанием соответствующих постсоветских лимитрофных «элит», а те, в свою очередь, через средства массовой информации хорошо поработали с сознанием своего населения. В результате ложь стала правдой, а правда — ложью. Да, в масштабах отдельно взятых стран, но всё же.

И вот, потихоньку штукатурка осыпается, а за ней начинает открываться обшарпанный фасад. Так, Латвия, известная на весь СНГ, и в первую очередь Россию, своими шпротами, вследствие введения против России по указке Евросоюза незаконных рестрикций («санкций») практически потеряла данную отрасль пищевого производства. Согласно сведениям издания News.by, с 2015 года в Латвии в три раза сократилось количество предприятий по производству шпрот.

Внезапно для Латвии, но только не для всех остальных, выяснилось, что кроме как в России латвийские шпроты никому не нужны ни по каким ценам, ни под каким предлогом и ни в какой форме. Кроме того, негативно на отрасль влияют и постоянно сокращаемые Еврокомиссией квоты на рыбную ловлю в Балтийском море, а также намерение ввести запрет на использование так называемого жидкого дыма (коптильной жидкости) в пищевом производстве. А именно жидкий дым является ключевым элементом при производстве шпрот.

Безусловно, Латвию, как и все остальные государства Евросоюза, никто не спрашивал, хотят они разрывать отношения со своими основными рынками сбыта. Им просто приказали и поставили перед фактом. Очень демократично, свободно и рыночно.

#россия #экономика #санкции #евросоюз #промышленность #латвия
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