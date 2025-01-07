Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Франции призвал Украину «реалистично» обсуждать вопрос территорий
Проще говоря, придётся отдавать, и ещё очень повезёт, если только 20 %.

Примерно до 2024 года киевское военно-политическое руководство предпочитало жить абсолютно в мире фантазий. Главной из этих фантазий являлась сказка про «границы 1991 года», к которым всенепременно должна выйти Украина, чтобы говорить об урегулировании кризиса. В 2024 году риторика стала поскромнее, «границы 1991 года» упоминать перестали, потому что на фоне уменьшения территории Украины это уже просто нелепо, и вот, призывать Киев к здравомыслию начинают уже даже самые агрессивные «ястребы войны».

Так, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон, общаясь с французскими послами в других странах, заявил, что Украине следует «реалистично» оценивать сложившуюся в зоне боевых действий ситуацию и соответствующим образом подходить к территориальному вопросу. Как справедливо отметил Макрон, вряд ли урегулирование украинского кризиса будет быстрым даже несмотря на то, что этого желает избранный президент США Дональд Трамп. Потому что, и это, опять же, абсолютно верно, зависеть это будет совсем не от Трампа.

В представлении президента Франции, украинский кризис может быть урегулирован посредством убеждения России к переговорам, а Европа должна будет обеспечить Украине гарантии безопасности. По словам Макрона, западный авторитет будет «подорван», если будет позволено украинскому кризису завершиться компромиссами только из-за «усталости» от данного конфликта.

Иными словами, вы всё правильно поняли: коллективный Запад готов и дальше уничтожать Украину в заведомо проигранном и ей, и самим Западом вместе с ней кризисе, лишь бы сохранить какой-то там мнимый «авторитет», которого по факту давно уже нет и вряд ли когда-нибудь вернётся. Необходимо понимать, что украинский кризис может быть завершён либо на российских условиях через политико-дипломатическое урегулирование, либо на российских условиях силовым, военным способом, через выставление условий и подачи договора о капитуляции на подпись. Третьего варианта уже давным-давно нет: Запад и Украина сами от него отказались, так что теперь поздно рассуждать о компромиссах. Сыграли в лотерею, проиграли, терпите последствия.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #психиатрия #франция
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
12
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
52
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
4
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
6
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
17
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
23
Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+

Сейчас обсуждают

4pokalin
00:36
Ты из какой канавы вылез ? Даже самые отбитые уже не вспоминают про куев за "три дня", твоей методичкой уже давно жопу вытерли.
Лещенко объяснил использование Зеленским ненормативной лексики желанием говорить «языком людей»
Optom-deshevle
00:22
Сомнительно, но ОК...
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Spike Rus
00:19
Аскот 6AR2. То что корзины из него можно вынуть что бы организовать охлад норм, а вот кабель менеджмент там ну такой себе, поддона нет, провода или аккуратными пучками вязать надо, или хз как.
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
ebatorуа
00:11
сша просто уничтожает своего конкурента европу,со всех сторон.Жирок сбивают с европы.Доллар с евро в десятку разницы и это не нравится пиндосам.От себя-эта десятка-это логистика и её сбить сша трудно.
Bloomberg: Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет
AlexB77
00:02
Прогресс не остановить. Хотя он и так уже приторможен из-за Moore's Law is dead... 1980: 1 Mb 1985: 4 Mb 1990: 16 Mb 1995: 64 Mb 2000: 256 Mb 2005: 1 Gb 2010: 4 Gb 2015: 16 Gb Далее торможение закона ...
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
Маэстро
23:57
значит я угадал, в бункере Зе только на русском общаются с примесью английского с кураторами, а на украинском только на публику работают
Зеленский в нецензурной форме признал, что западные санкции против России оказались нерабочими
Demiurg666
23:48
на видео ничего нет, кроме 5 секунд летящего самолетика
Минобороны показало уничтожение МиГ-29 и удар по аэродрому ВСУ
ebatorуа
23:47
зеля говорил на ломаном английском в интервью,а матерился на Русском.Как сказали в одной передаче на радио,ему видимо в кокаин,подсыпали досю.
Зеленский в нецензурной форме признал, что западные санкции против России оказались нерабочими
dimkahon
23:25
Не мажор, а мажорищееее.... в 1999-м я был бы рад хотя бы первую вуду иметь, а тут "сложный выбор" между аж тремя вуду-картами уровня вуду 2-3)))
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
swr5
23:21
Вот такой дипкуловский ассасин IV говорят неплох, да и дизайн интересный.
Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем