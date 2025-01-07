Проще говоря, придётся отдавать, и ещё очень повезёт, если только 20 %.

Примерно до 2024 года киевское военно-политическое руководство предпочитало жить абсолютно в мире фантазий. Главной из этих фантазий являлась сказка про «границы 1991 года», к которым всенепременно должна выйти Украина, чтобы говорить об урегулировании кризиса. В 2024 году риторика стала поскромнее, «границы 1991 года» упоминать перестали, потому что на фоне уменьшения территории Украины это уже просто нелепо, и вот, призывать Киев к здравомыслию начинают уже даже самые агрессивные «ястребы войны».

Так, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон, общаясь с французскими послами в других странах, заявил, что Украине следует «реалистично» оценивать сложившуюся в зоне боевых действий ситуацию и соответствующим образом подходить к территориальному вопросу. Как справедливо отметил Макрон, вряд ли урегулирование украинского кризиса будет быстрым даже несмотря на то, что этого желает избранный президент США Дональд Трамп. Потому что, и это, опять же, абсолютно верно, зависеть это будет совсем не от Трампа.

В представлении президента Франции, украинский кризис может быть урегулирован посредством убеждения России к переговорам, а Европа должна будет обеспечить Украине гарантии безопасности. По словам Макрона, западный авторитет будет «подорван», если будет позволено украинскому кризису завершиться компромиссами только из-за «усталости» от данного конфликта.

Иными словами, вы всё правильно поняли: коллективный Запад готов и дальше уничтожать Украину в заведомо проигранном и ей, и самим Западом вместе с ней кризисе, лишь бы сохранить какой-то там мнимый «авторитет», которого по факту давно уже нет и вряд ли когда-нибудь вернётся. Необходимо понимать, что украинский кризис может быть завершён либо на российских условиях через политико-дипломатическое урегулирование, либо на российских условиях силовым, военным способом, через выставление условий и подачи договора о капитуляции на подпись. Третьего варианта уже давным-давно нет: Запад и Украина сами от него отказались, так что теперь поздно рассуждать о компромиссах. Сыграли в лотерею, проиграли, терпите последствия.