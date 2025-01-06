Это значит, что сомнений в данном факте больше нет.

Небольшой, но важный во всех аспектах населённый пункт Курахово в ДНР был в эпицентре военных сводок на протяжении последних пары месяцев. Несмотря на сложное географическое положение, когда с одной стороны населённый пункт отрезан водохранилищем, установление контроля над ним произошло быстрее, чем многие ожидали. Технически Курахово было освобождено российской армией ещё несколько дней тому назад, но формально Минобороны России подтвердило сей факт только сегодня.

Согласно официальной сводке, населённый пункт освобождён силами группировки войск «Юг».

Необходимо понимать, что в значительной степени интенсификация боевых действий и ускорение продвижения ВС РФ на Донбассе связаны с накопленным истощением вооружённых сил Украины и обеспечивающего их коллективного Запада. Кроме того, политическое руководство в Киеве раз за разом допускает ошибки, загоняя резервы в отчаянные попытки изменить уравнение в текущем конфликте. Попытки именно отчаянные, поскольку бездействие будет означать продолжение тренда на военный коллапс Украины, поэтому желание внести хоть какие-то, даже бесконечно неадекватные коррективы в данный процесс, вполне логичны.