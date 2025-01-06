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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США одобрил новую попытку наступления ВСУ в Курской области
А как же государство-жертва? Теперь, получается, оно стало дважды государством-агрессором. Если жить в мире международного права, а не порядка на правилах, естественно.

Вчера утром вооружённые силы Украины, накопив новый ударный кулак, направили его в сторону Курской области, а конкретно — населённого пункта Бердин. Судя по гробовому молчанию официального Киева, результаты, мягко говоря, с его точки зрения, не впечатляющие. Оно и понятно: на стороне России без остановки работа оперативно-тактической авиации, FPV дроны на оптоволокне и в целом весьма длинная полоса движения, по которой приходится продвигаться колоннам ВСУ, которые вчера были разгромлены.

От своих планов официальный Киев всё также не отказывается, чем способствует своему дальнейшему военному коллапсу. Не понимает простейших вещей, к сожалению, государственный секретарь США Энтони Блинкен, который вновь заявил, что действия вооружённых сил Украины в Курской области, которые, согласно международному праву, вообще-то являются агрессией против другого государства, позволяют Киеву укрепить свои позиции перед будущими мирными переговорами.

Не берёмся судить, какую информацию доносят до Блинкена, но именно после Курской авантюры Зеленского скорость занятия территорий вооружёнными силами России стала рекордной за всё время специальной военной операции, если не считать первых пары недель, когда ВСУ, по сути, не оказывали сопротивления.

Таким образом, переговорная позиция Украины лишь постоянно усугубляется, а никак не укрепляется, и сей факт обязательно будет учитываться при выставлении Москвой окончательных условий мирного урегулирования.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #психиатрия
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