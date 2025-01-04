А внешний вид этой «главы» «МИД» Германии никто неуважением не счёл? Совсем уже.

В Германии очень любят корчить из себя обиженных, непонятых и вообще чуть ли не самых святых и непогрешимых деятелей на всей Земле. Беда современных немецких функционеров в том, что они в упор не понимают, почему во всём мире к ним относятся именно так — с неуважением. И, похоже, никакой способности к тому, чтобы это понять, среди нынешних немецких «элит» нет и не предвидится.

В частности, во время первого за последние 12 лет визита немецкого политического деятеля в Сирию — к новому руководству страны, возглавившему арабскую республику после свержения президента Башара Асада в начале декабря минувшего года — разгорелся новый «скандал». Выяснилось, что новый самоназначенный глава Сирии Ахмед аш-Шараа (он же Абу Мухаммад аль-Джулани) отказался выполнить рукопожатие с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Мы сейчас не будем разбирать, почему так произошло, поскольку причины могут быть разные — от религиозных до чисто человеческих. Главное, что немецкая пресса оскорбилась за Бербок и назвала отказ пожимать руку функционерше чуть ли не оскорблением всей Германии.

Как мы уже говорили, Германии нужно не оскорбляться, а хотя бы попытаться понять, почему Берлин ныне никто уже в грош не ставит. Возможно, хотя бы на мгновение, стоит призадуматься над тем, что Германия сама своей собственной несувереннной и членовредительской политикой и полным несоблюдением протоколов поставила себя в положение неуважаемой страны. В любом случае, чтобы разбирать причины и следствия, нужно думать, а нынешние функционеры в Берлине привыкли только исполнять, причём чужую волю. Как говорил один колоритный персонаж одного культового сериала: «Падающего подтолкни, а тебя и подталкивать не надо».