Собственно, ни для кого это секретом и не является.

То, что коллективный Запад готовил Украину на заклание в рамках вооружённого конфликта с Россией, очевидно, как то, что после заката обязательно наступит рассвет. Все действия исторических оппонентов России об этом свидетельствуют: и накачка Украины оружием, и полное нигилистическое нежелание договариваться с РФ по ключевым вопросам не просто европейской, но и, по сути, мировой безопасности, насильственное (права выбора у Украины нет и не было) требование к Киеву не заключать с Москвой никаких договоров, и многое другое.

И вот, если всех этих фактов недостаточно, сегодня уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен для особо непонятливых прямым текстом заявил, что Украина подготавливалась Вашингтоном к боевым действиям ещё задолго до начала этих самых боевых действий. В частности, Блинкен напомнил, что ВСУ поставлялись ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin ещё с осени 2021 года, то есть, уже после летней встречи Путина и Байдена в Женеве и до официально предъявленного Москвой требования о формировании новой архитектуры безопасности в Европе.

Проще говоря, в США хотели этого конфликта и хотели уничтожения Украины в его процессе. В свою очередь, Россия всеми силами пыталась разрешить данный кризис политико-дипломатическим способом, но была вынуждена принуждать коллективный Запад через Украину к миру силой.

Теперь ситуация следующая: все до единого условия России, включая полное и безоговорочное снятие рестрикций («санкций») с запретом на их повторное введение и отвод инфраструктуры НАТО на границы 1997 года придётся либо принимать, либо продолжать боевые действия за счёт человеческого ресурса Украины. А этого самого ресурса осталось не так много, как может показаться.