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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Восемь ракет ATACMS сбиты над Белгородской областью силами ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-СМ»
Тем временем разность потенциалов в розетках на Украине почему-то всё ещё выше нуля.

Сложно понять логику киевских функционеров, которые сжигают Украину в ходе текущего конфликта с давным-давно предрешённым исходом. Один факт можно констатировать с уверенностью: Киев, понимая, куда ветер дует, и что времени осталось не так много, как ему бы хотелось, продолжает всеми силами выпрашивать у России серию массированных комбинированных ударов, которые полностью «положат» все остатки энергосистемы страны в надежде на то, что данная энергетическая катастрофа вынудит коллективный Запад напрямую вступить в боевые действия против РФ. Иначе сегодняшнюю попытку нанесения удара по Белгородской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS охарактеризовать невозможно.

Лишь благодаря превосходной работе систем противовоздушной обороны в лице зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СМ» удалось избежать возможных крупных разрушений и тяжёлой трагедии: все восемь запущенных с территории Украины ракет ATACMS были сбиты.

Тем не менее, несмотря на отсутствие повреждений, отвечать на эту наглость надо, и Минобороны России пообещало, что «на данные действия будут приняты ответные меры». В чём эти действия будут заключаться, неизвестно, но, учитывая, что соответствующее обещание дало оборонное ведомство, логично будет предположить, что Украину ждёт как минимум один удар, призванный сделать все электрические розетки в стране безопасными. Нет электричества — нет опасности. В первую очередь для мирных граждан России, против которых ВСУ постоянно осуществляют террористические атаки беспилотниками, собираемыми на Украине с помощью того самого электричества, которое в стране всё ещё почему-то имеется и передаётся по всем городам.

Напоминаем, что наведение и целеуказание ракет ATACMS невозможно без прямого участия США в данном процессе. То есть уровень эскалации текущего кризиса находится на предмаксимальном уровне; дальше — только прямое и неприкрытое вступление коллективного Запада. Но это уже будет совсем другой разговор, совсем другой калибр и совсем другой пейзаж за окном.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #atacms
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