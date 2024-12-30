Слишком многое от РФ зависит. Это, что показательно, понимают даже вчерашние экстремисты. Тут даже добавить нечего.

С начала декабря в Сирии заседает так называемое переходное правительство во главе с лицами, относящимися в России к категории террористов и экстремистов. Парадокс заключается в том, что у этих деятелей соображалка работает гораздо лучше и интересы Сирии они понимают гораздо глубже, чем отдельные вполне себе официальные власти в отдельных государствах Восточной Европы. В частности, фактический нынешний глава Сирии Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что Сирия категорически против ухода России из страны.

По словам аль-Джулани, Россия как глобальный мощнейший игрок имеет для Сирии огромное значение: мало того, что всё сирийское вооружение имеет российское происхождение, так ещё и значительной частью электростанций в стране управляют российские специалисты. Поэтому для Сирии сотрудничество с РФ имеет стратегическое значение.

Ранее, напомним, новые сирийские власти выступили против закрытия российских военных баз в стране.

Иными словами, опорные пункты РФ в регионе сохраняются. По крайней мере, пока.