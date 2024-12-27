Кто-то явно бежит впереди паровоза. Вопрос: зачем?

Вчера ближе к вечеру в Сети с подачи российских властей в Запорожской области стала появляться информация о том, что во время налёта российских БПЛА и ракет на один из украинских аэродромов в регионе был подбит истребитель F-16 из числа переданных ВС ВСУ странами коллективного Запада.

Никаких, подчёркиваем, абсолютно никаких подтверждений данной информации на данный момент, а прошло уже больше суток, нет. Тем не менее, американские журналисты со вполне справедливым интересом относятся к поступающим из зоны боевых действий сведениям, поэтому поспешили поинтересоваться у американского оборонного ведомства, действительно ли был подбит первый F-16 из числа переданных Украине.

В Пентагоне на этот счёт давать комментарии не стали, сославшись на то, что информации для распространения у ведомства нет. Прыткие функционеры Пентагона отправили журналистов за комментариями к украинским властям, прекрасно зная повадки Киева и его функционеров, которые до последнего будут упираться и врать в глаза, пока им не покажут неоспоримые доказательства. А оных пока нет.

Гипотетически, конечно, уничтожение F-16 могло иметь место: чудо-оружием данный истребитель, предоставленный Украине по причине уничтожения её запасов авиации, мягко говоря, не является, и его вполне могли «поймать» во время его участия в отражении одной из российских ракетных атак.