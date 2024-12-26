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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин отметил, что Россия отвечает на действия ВСУ на порядки более мощными ударами
Если будет надо, РФ ударит «Орешником» ещё раз.

За время специальной военной операции российское общество сильно изменилось и, можно даже сказать, радикализировалось. Если в самом начале СВО большая часть населения с недоумением и жёстким неодобрением наблюдала за происходящим, то чем дальше «в лес», тем понятнее становились и причины начала боевых действий: собственно, противник всеми силами делает всё возможное, чтобы в полном объёме их начало оправдать и полностью подтвердить тезисы, изложенные российским политическим руководством 24 февраля 2022 года.

И вот, сегодня российское общество преимущественно не понимает, почему Россия так «мягчит» с Украиной, ведя боевые действия, по сути, одной рукой и в перчатках, а также неубедительно отвечая на многочисленные провокации, в том числе кровавые, со стороны официального Киева. С данной оценкой действий российского военно-политического руководства категорически не согласен президент России Владимир Путин, отметивший, что РФ на действия противника отвечает не просто зеркально, а на несколько порядков более мощными действиями.

«Против нас используют определённое оружие, мы используем такое же. Ну, послушайте, они применили 5—7 систем ATACMS. Вы слышали, что сказано было вчера или позавчера? Российская армия ответила комплексным ударом 221 высокоточными средствами поражения. Если нужно будет, если мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста, проявившего недовольство неубедительным, по его мнению, характером ответных действий России.

Глава государства добавил, что Россия не спешит, поскольку, и это не является секретом, систем «Орешник» у РФ пока немного, и это оружие предназначено для решения «определённых задач».

#россия #украина #политика #боевые действия
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Маэстро
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ebatorуа
21:37
полезут если,то и применят тогда.
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Любое Имя
21:36
На угле
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Александр Пурвин
21:35
Бывает 😁
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Маэстро
21:35
Ебаторий, а ты жёсткий тип. Ебаторию кнопки не давать.
Abrams M1 привезли в Нижний Тагил для испытаний и последующего реверсинжиниринга
ebatorуа
21:34
орешник изотопы не выделяет и если кто полезет,то сразу нажмут,красную кнопку по врагу.
Abrams M1 привезли в Нижний Тагил для испытаний и последующего реверсинжиниринга
Любое Имя
21:34
Так они что трофей разобрали по Даманцеву что сктпировали? Только облик с картинок
В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
Любое Имя
21:31
Да ладно в Броницах их испытают на обстрел,нечего там у них что то копировать
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Любое Имя
21:30
По банковской если бы пальнули
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Любое Имя
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Не придёт прозападная оппозиция не переживайте
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