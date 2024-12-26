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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия продолжит достигать цели СВО в 2025 году — Путин
Это приоритетная задача, добавил президент.

Боевые действия в рамках специальной военной операции, конечно же, надо закруглять. Понятно, что кроме как на российских условиях их завершать нельзя, потому что в противном случае это будет означать исключительно отложенный конфликт, за который уже заплачена невосполнимая и колоссальная цена. Но пока что никаких предпосылок к тому, что разрулить данный кризис можно будет политико-дипломатическими мерами, не наблюдается даже на горизонте, а слабо связанный с реальностью «трёп» избранного президента США Дональда Трампа и его будущей администрации воспринимать всерьёз как минимум наивно.

Всё это ведёт к тому, что специальная военная операция будет продолжаться и в следующем году, до тех пор, пока все поставленные перед ней условия не будут выполнены в полном объёме. По крайней мере, о том, что Россия продолжит добиваться целей СВО и в следующем году, заявил президент Владимир Путин. Понятно, что добиваться целей СВО можно и дипломатически, но, учитывая вышеуказанную реальность, очевидно, что речь идёт именно о силовом решении украинской проблемы в частности и западной проблемы в целом.

Путин отметил, что ВС РФ владеют инициативой и продолжают наступление на всех участках линии боевого соприкосновения. По словам президента, он постоянно получает полные сведения о ходе боевых действий.

#россия #украина #политика #боевые действия
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