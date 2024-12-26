Рассуждать о высоком хорошо, когда холодильник полон. А он стремительно пустеет.

После начала Россией её специальной военной операции по демилитаризации, денацификации, нейтрализации и в целом принуждению Украины к миру, в странах коллективного Запада на полную мощность включились «излучатели», обрабатывающие общественное мнение. В результате из Украины, которая ещё в 2021 году на Западе изображалась как сверхкоррумпированное государство с явными проблемами из категории одной хорошо известной идеологии, доминировавшей в Германии в 1930-е и в первую половину 1940-х, стали ударными темпами ваять образ жертвы — маленькой светлой страны, на которую напал тёмный российский монстр, да ещё и якобы без какой бы то ни было причины, просто так.

К сожалению, данная ментальная обработка работала идеально. Последствий эффекта бумеранга от незаконных антироссийских рестрикций Европа на тот момент ещё не ощутила, фантомные боли и исторические претензии к России в Европе были оживлены, и за редчайшим исключением, коим являлись ничтожные проценты населения, которое интересовалось всей подоплёкой российско-украинского кризиса, ЕС своим обществом встал на сторону Киева. Страны с удовольствием принимали украинских беженцев, занимались благотворительностью, «донатили» на обеспечение вооружённых сил Украины и в целом действовали так, как было нужно агрессивной пропаганде.

Впрочем, любая пропаганда работает хорошо только в том случае, если у объектов её воздействия нет никаких проблем. Когда полон холодильник, когда доход позволяет жить в радость и ни о чём не беспокоиться. Бумеранг от антироссийских рестрикций ударил по европейскому носу практически сразу, и на сегодняшний день последствия ощущаются в Европе уже практически всеми. В связи с этим вполне закономерно, что доля людей, поддерживающих Украину в текущем кризисе, стремительно падает.

Так, согласно данным опросов, проведённых в ключевых европейских странах, доля тех, кто поддерживают завершение украинского кризиса даже на условиях сохранения Россией контроля за частью бывшей украинской территории, растёт. Наиболее адекватно смотрящими на происходящее, согласно графику, являются жители Германии, Испании, Италии и Франции. Самыми невменяемыми и отказывающимися принимать реальность, как ни странно, являются Швеция и Дания, которым на пятки наступает Британия. Занимательно, что опрос проводился именно в странах западной Европы. Видимо, в восточной Европе результаты такие, что их неудобно публиковать.

Здесь необходимо понимать, что в реальности конфликт будет заканчиваться на куда более жёстких условиях, чем просто сохранение Россией контроля над бывшей территорией Украины. Россию устраивает только полная демилитаризация Украины, её денацификация и нейтрализация. К Западу требование о полном снятии всех рестрикций («санкций»), а также о создании новой архитектуры европейской безопасности. Собственно, именно к созданию новой архитектуры безопасности всё и идёт, и именно об этом, в конечном счёте, весь текущий кризис.