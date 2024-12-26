Кто-то называет его шестым поколением, но это на данном этапе антинаучно.

Есть страны, которые создают рабочую военную технику, а есть те, которые изо всех сил пускают всем пыль в глаза, прекрасно понимая своё положение в мире и рассчитывая на то, что все спорные вопросы удастся решить дипломатией и экономикой. Мы сейчас не будем прямо говорить, какие страны к каким относятся, потому что это вполне очевидно, а просто перейдём к теме заметки. И вот, сегодня в Сети появились кадры, на которых демонстрируется новый китайский истребитель самого современного поколения.

Журналисты уже называют его «шестым поколением», хотя с точки зрения реальных фактов это антинаучно, поскольку у Китая на данном этапе даже с истинным пятым поколением истребителей не всё благополучно, что уж говорить про научно-фантастическое шестое поколение.

Запечатлённый на кадрах истребитель выполнен по схеме самолёт-крыло, однако о его технических и уж тем более боевых возможностях говорить крайне преждевременно.