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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Рестомод Mercedes-Benz 190 E Evolution II от HWA получил роскошный интерьер
Фанаты классики могут только посмотреть, поскольку стоит это очень дорого и в свободную продажу не попадёт.

Немецкая компания HWA AG, основанная одним из создателей AMG Хансом-Вернером Ауфрехтом, представила интерьер своего рестомода HWA Evo. Этот автомобиль, вдохновлённый культовым Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II, сочетает классический дизайн с передовыми технологиями.

HWA Evo создаётся на базе обычного седана Mercedes-Benz W201, кузов которого подвергается радикальной модернизации. Инженеры HWA разработали новые несущие элементы, увеличивающие жёсткость кузова, и изготовили наружные панели из углепластика. В салон вживлён каркас безопасности. В результате кузов донорского автомобиля обновлён на 75%.

Интерьер HWA Evo сохранил общую архитектуру W201, но все компоненты заменены на новые. Установлены классические сиденья с 4-точечными ремнями безопасности, сзади — диван, отформованный под двух пассажиров, с креплениями Isofix. Аналоговая приборная панель уступила место настраиваемому экрану, который может отображать классические стрелочные циферблаты. В центральную консоль интегрирован сенсорный экран мультимедийной системы, а на центральном тоннеле расположены крупные физические кнопки управления. Установлены современная климатическая система, аудиосистема и беспроводная зарядка для смартфона.

HWA Evo оснащается трехлитровым бензиновым битурбомотором V6 от Mercedes-Benz, модернизированным специалистами HWA. В стандартной версии двигатель развивает 450 л.с. и 550 Нм, а с опциональным пакетом Affalterbach — 500 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая. Компоновка типа Transaxle с двигателем спереди и коробкой передач у заднего моста обеспечивает идеальную развесовку 50:50. Снаряженная масса рестомода — 1360 кг.

HWA планирует выпустить 100 экземпляров Evo, большинство из которых уже зарезервированы. Стоимость автомобиля начинается от €714 000 (без учёта налогов). Первые поставки клиентам намечены на конец 2025 года.

#автомобили #тюнинг #mercedes benz 190 e #автотюнинг
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