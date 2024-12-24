Ценник стартует от $40 тысяч.

Nissan выводит на рынок новую генерацию своего кроссовера Murano. Модель теперь оснащается безальтернативным турбированным двигателем объёмом 2.0 литра, при этом начальная комплектация предлагается с передним приводом.

Цены на новый Murano стартуют от 40 470 долларов за базовую переднеприводную версию SV. Полноприводный вариант SV обойдется в 41 470 долларов. Топовые комплектации SL и Platinum с полным приводом оценены в 46 560 и 49 600 долларов соответственно. Стоимость доставки составит 1390 долларов. Для сравнения, предыдущее поколение Murano предлагалось по цене от 38 740 долларов за передний привод и от 40 440 долларов за полный привод.

Длина Murano новой генерации практически не изменилась, составив 4900 мм, колесная база осталась прежней – 2824 мм. Зато клиренс существенно увеличился – с 175 до 211 мм. Внешне кроссовер выделяется широкой решёткой радиатора с горизонтальными элементами и интегрированными диодными ДХО, узкими фарами и цельной плашкой задних фонарей. В салоне установлена многослойная передняя панель, рулевое колесо с двумя спицами и объединённое цифровое табло.

Под капотом Murano произошла замена: атмосферный V6 3.5 уступил место турбированной «четверке» 2.0 VC-Turbo мощностью 243 л.с. и крутящим моментом 352 Нм. В паре с ним работает классическая 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Как и прежде, кроссовер доступен в трех комплектациях, но теперь только базовая версия SV может быть как с передним, так и с полным приводом. Варианты SL и Platinum – исключительно полноприводные.

В базовой комплектации SV новый Murano оснащён светодиодной оптикой, цифровым табло с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма каждый, двухзонным климат-контролем с сенсорным управлением, подогревом передних сидений, беспроводной зарядкой, системой активного шумоподавления, адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения, удержания в полосе и мониторинга слепых зон. Версия SL дополнена панорамным люком, подогревом руля, аудиосистемой Bose и камерами кругового обзора с функцией «прозрачного капота». Топовая комплектация Platinum отличается 21-дюймовыми колесными дисками (вместо 20-дюймовых), вентиляцией и массажем передних кресел, подогревом задних сидений и проекционным дисплеем.

Мировая премьера Murano четвёртого поколения состоялась в октябре текущего года в США. Производство модели на американском заводе началось в декабре. Американские дилеры уже принимают заказы, а первые поставки клиентам запланированы на начало следующего года. Новый Murano, сделавший ставку на турбонаддув, предлагает эволюционный виток в дизайне и технологиях, стремясь занять свою нишу на рынке, несмотря на более высокую ценовую планку.