Дизайн слишком ожидаемый — у автопроизводителей мода на «рубленые» линии.

Китайский plug-in гибридный внедорожник Rox 01 официально вышел на российский рынок. Продажами и обслуживанием займётся ООО «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)».

Rox 01, известный в Китае как Jishi 01 и на некоторых рынках как Polestones 01, был представлен в августе 2023 года. В России он позиционируется как конкурент Li Auto в сегменте премиальных plug-in гибридов, сравнимый по размерам и цене с Li L7.

Дизайн, разработанный шанхайской студией Pininfarina, напоминает Land Rover Defender. Габариты: 5295 x 1980 x 1869 мм (ДxШxВ), колёсная база — 3010 мм. Дорожный просвет — 215 мм. bНесущий кузов на 87% состоит из высокопрочных сталей. Пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами. Используются компоненты от Autoliv, BASF, Bosch и других известных брендов.

Силовая установка: 1,5-литровый бензиновый турбомотор (156 л.с., работает как генератор) и два электромотора (204 и 272 л.с.). Суммарная мощность — 476 л.с. Разгон до 100 км/ч — 5,5 с.

Батарея ёмкостью 56 кВт⋅ч заряжается до 80% за 28 минут (100 кВт). Запас хода — 306 км (электротяга) или 1362 км (гибридный режим). Салон трёхрядный (2+2+2 или 2+2+3). Объём багажника — 535–548 л. Мультимедиа с процессором Qualcomm Snapdragon 8155.

Цены — от 9 169 000 рублей. «Серые» автомобили, ввезённые после декабря 2024, будут заблокированы. Гарантия — 5 лет (8 лет на батарею). Планируется расширение модельного ряда и рестайлинг Rox 01 в следующем году.