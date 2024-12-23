Данные ракеты — главные уничтожители бронетехники ВСУ.

Управляемые авиационные ракеты «Вихрь-1» великолепно показали себя в 2023 году во время отражения так называемого контрнаступления ВСУ сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Данные ракеты поражали бронетехнику противника с высокой точностью, на большой дистанции и с колоссальным ущербом для цели. Оружие получило настолько высокие оценки, что Минобороны заказало производство модификации «Вихря-1» с расширенными боевыми возможностями.

И вот, сегодня концерн «Калашников», занимающийся помимо всего прочего и выпуском «Вихрей», заявил, что не только полностью выполнил свои обязательства по поставкам данных управляемых авиаракет, но и освоил выпуск её вышеуказанной модифицированной версии.

Согласно комментарию пресс-службы концерна, производство усовершенствованного «Вихря-1» начато, и сейчас предприятие уже отгружает эти ракеты в войска.

«Вихрь-1» устанавливается на вертолёты Ка-50, Ка-52, Ми-28НМ, а также на штурмовики Су-25. Наиболее активно эти ракеты в зоне проведения специальной военной операции применяются именно вертолётами Ка-52 «Аллигатор».