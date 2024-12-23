Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» освоил выпуск модифицированной ракеты «Вихрь-1» с расширенными возможностями
Данные ракеты — главные уничтожители бронетехники ВСУ.

Управляемые авиационные ракеты «Вихрь-1» великолепно показали себя в 2023 году во время отражения так называемого контрнаступления ВСУ сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Данные ракеты поражали бронетехнику противника с высокой точностью, на большой дистанции и с колоссальным ущербом для цели. Оружие получило настолько высокие оценки, что Минобороны заказало производство модификации «Вихря-1» с расширенными боевыми возможностями.

И вот, сегодня концерн «Калашников», занимающийся помимо всего прочего и выпуском «Вихрей», заявил, что не только полностью выполнил свои обязательства по поставкам данных управляемых авиаракет, но и освоил выпуск её вышеуказанной модифицированной версии.

Согласно комментарию пресс-службы концерна, производство усовершенствованного «Вихря-1» начато, и сейчас предприятие уже отгружает эти ракеты в войска.

«Вихрь-1» устанавливается на вертолёты Ка-50, Ка-52, Ми-28НМ, а также на штурмовики Су-25. Наиболее активно эти ракеты в зоне проведения специальной военной операции применяются именно вертолётами Ка-52 «Аллигатор».

#россия #ракеты #промышленность #«вихрь-1»
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"
16
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
24
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
31
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
27
Легенды 90-х: как автомобили ВАЗ-2110, «Святогор» и «Славута» спасали автопром
3
Можно ли экономить на блоке питания при сборке игрового ПК
22
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
31
Почему Black Myth: Wukong не стала игрой года на The Game Awards
22
Обзор внешнего SSD-накопителя Silicon Power PX10
+
Авария беспилотного болида на трассе в Судзуке не позволила искусственному интеллекту обогнать Квята
+

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
21:58
Какие отношения? Она же лесбиянка. Будет разрываться между разбойницей и королем эльфов?
В четвёртом «Ведьмаке» Цири ждут глубоко проработанные и важные для повествования романтические отношения
corsi
21:57
Повторю вопрос - почему изначально система собираль с TR?
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
corsi
21:56
Болезный, вы читать умеете? Вопрос был - для чего TR, а не AM4, к примеру, а вы тут высер накатали.
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
Сергей Анатолич
21:55
И они хотят реально этот биткоин какой о международной валютой сделать как доллар или евро. Он скачет как кенгуру! То за 3 месяца чуть ли на 50% поднялся, а теперь за 5 дней на 13% просел.
Курс Bitcoin упал ниже отметки в 93 000 долларов, потеряв более 13% своей стоимости
летчик в черном ЗШ
21:35
Статья смахивает на бред. Движок ещё не летал (и неизвестно, полетит ли), но уже достиг скорости 4М.
Представлен сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель JinDou400
RangerXP
21:32
Рядовая Radeon RX 7900 XTX 17К набирает в 3DMark Port Royal - недавно тестил.
AMD Radeon RX 9070 XT превзошла RTX 4070 Ti и RX 7900 XT в тесте трассировки лучей Port Royal
Зю
21:26
Даже в 45 году 70% Берлина поддерживали Гитлера и верили в перемогу. Всё по лекалам секты.
Восстановление ядерного статуса Украины поддерживает большинство ее граждан
Игорь Гурьянов
21:20
Верно, но на 1920х есть какте то недочеты так как игры некоторые фризят и это скорее всего изза двух разных блококов CPU, у меня есть 1920х и 3900(без Х) по пооизводительности оба легко осилтвают 5700...
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
Вадим Осипов
21:18
Хочу тоже тредрипер, только новый (ам5 мозги делает с 4 планками), но цена и скорость устаревания останавливает конечно
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
Саша Коротыш
21:18
Вообще то на картинке даже полуслепой увидит пулемёт. НЕТ там гранатомёта!! Афтар - фейкомёт.
Российский робот "Курьер" беспрепятственно преодолел минные поля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем