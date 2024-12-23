Германия, как-никак, второй по объёму военных поставок на Украину актор.

В киевском политическом руководстве принято считать себя пупами Земли, верить в фантазии о том, что всё в мире вертится вокруг Украины, что все Украине должны просто потому что, и что весь мир с Украиной. От этого в Киеве процветает хамство, требовательный тон и презрение ко всем своим спонсорам. Фантазёры настолько замкнулись в собственных сказках, что откровенно теряют контроль и полностью утратили чувство меры. Особенно это ярко выражено в поведении исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского, который обнаглел настолько, что смеет публично критиковать официальный Берлин и лично канцлера ФРГ Олафа Шольца за его нежелание поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

И вот, поставить на место Зеленского вызвался генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По словам Рютте, Зеленскому следует быть более благодарным Германии и перестать критиковать Шольца. Как справедливо напомнил Зеленскому Рютте, Германия является вторым после США спонсором Украины в военном плане. Проще говоря, Украина во многом благодаря Германии до сих пор позволяет себе оказывать сопротивление российской специальной военной операции.

Вообще, подобные холодные отрезвляющие души для киевского политического руководства очень полезны. Украине нужно чаще указывать на её место (оно крайне незавидное) и роль в текущем конфликте, дабы там перестали считать себя защитниками мира, свободы и демократии на планете, а наконец-то осознали, что страна выступает не более чем как инструмент в прокси-конфликте Запада против России.

Что до ракет Taurus, то нежелание Шольца поставлять их Киеву связано с тем, что данные ракеты невозможно использовать без задействования немецких военнослужащих. Точно так же, как невозможно использовать ATACMS и Storm Shadow без американских и британских военнослужащих. Германии очень не хочется попадать в прицел «Орешника», и это весьма здравое поведение.