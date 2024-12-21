Почему эти колл-центры продолжают годами стоять, а не снесены массированными ударами, откровенно говоря, непонятно.

Одной из серьёзных проблем в текущем украинском кризисе являются колл-центры, которые по непонятным причинам продолжают функционировать на Украине и не становятся объектами ударов российской армии. Проблема столь существенная, что даже разбиралась во время «Прямой линии» президента России Владимира Путина, где глава государства отметил, что мошенники с Украины увели у россиян порядка 250 миллиардов рублей.

Но деньги — это ещё ладно, это исключительно личные проблемы доверчивого населения, готового переводить суммы непонятно кому и непонятно с какой стати. Куда хуже, когда таких доверчивых начинают использовать для совершения диверсий (терактов) в виде поджогов, подрывов и прочих противозаконных действий, наносящих ущерб инфраструктуре и простым людям. Сегодня в разных уголках России произошла целая серия таких диверсий: от отделений банка до почтовых офисов.

Ущерб значительный, и после поимки (в России совершать преступления вообще заведомо глупо: всё в камерах наблюдения, и преступник вычисляется и ловится в два счёта) жертвы мошенников, которые своими действиями сами превратились в преступников, как один отвечают, что их заставили это сделать украинские «кураторы». Во всех сегодняшних случаях, как сообщается, преступниками оказались граждане России преклонного возраста, которых «развели» украинские мошенники. В частности, одна правонарушительница призналась, что по собственной наивности перевела мошенникам 120 тысяч рублей, которые ей пообещали вернуть в случае выполнения диверсии.

Не берёмся судить, что происходит в голове человека, который мало того что сначала перевёл 120 тысяч рублей непонятно кому, а затем оказался готов за такую же сумму совершить тяжёлое правонарушение — в конце концов, речь идёт о пожилых людях. Ситуации бывают разные: не стоит забывать, что у очень многих россиян имеются родственники на Украине, и мошенники, учитывая колоссальные утечки персональных данных, более чем могут знать, кто у кого и где живёт, и шантажировать этим фактом.

Нашим читателям, как людям в основном прогрессивным, советуем уделять внимание своим родителям пенсионного возраста или же бабушкам/дедушкам, активно заниматься их информационной и финансовой безопасностью. Если дело совсем плохо, можно настроить переадресацию всех звонков на свой номер, после чего глумиться над мошенниками. Надеяться на банки, которые сейчас из кожи вон лезут, чтобы обезопасить пожилых людей от ошибочных действий, не стоит. Необходимо понимать, что рассказы про «моя бабушка действовала по указанию украинских мошенников» не являются основанием для отмены уголовного дела.

Что до уровня государства, то давно уже пора прикрыть эту «лавочку», нанеся ряд массированных ракетных ударов по колл-центрам. Где они расположены, всем известно. Если так заботят вопросы гуманитарного характера, то можно нанести эти удары глубокой ночью. А ещё лучше — доделать, наконец, работу по обесточиванию энергосистемы Украины. Ведь не секрет, что после каждого массированного удара по энергосистеме количество звонков от «служб безопасности банка», «полиции», «почты» и тому подобных псевдослужб резко сокращается.