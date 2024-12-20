Кажется, кто-то перестал «вывозить» даже в иллюзорном мире.

С первых дней, когда страны коллективного Запада позволили себе влезть в проведение Россией специальной военной операции и занять в нём сторону Украины, соответствующие функционеры раз за разом говорили, что их задача заключается в том, чтобы «ослабить» Россию и не дать ей одержать победу в текущем противостоянии. Несмотря на то, что положение дел в зоне боевых действий таково, что сомневаться в том, кто выйдет из него победителем, причём безоговорочным, не приходится, от своей основной идеи на Западе так и не отказываются даже несмотря на тот факт, что после Украины основной проигравшей в данном конфликте является Европа.

И вот, вчера Евросовет в рамках своего заседания принял формулировку о том, что в текущем конфликте «должна победить Украина». Всё бы ничего, но сегодня издание Politico со ссылкой на источники в Евросовете сообщило, что данный орган Евросоюза внесёт изменение в данную формулировку: заявление о необходимости победы Украины исчезнет, а вместо него будет необходимость недопущения победы России.

Может показаться, что эти заявления тождественны, но то не совсем так. Недопущение победы России вовсе не означает автоматическую победу Украины. За недопущение победы России в ЕС могут, при желании, выдать что угодно: например, собственную фантазию о том, что Россия хотела захватить всю Украину, а, видите ли, «не смогла, потому что мы этому помешали». Понятно, что в реальности такой цели не было в принципе, но кто же будет разбираться в правде, когда есть приятная ложь, да и собственных проблем у европейцев вагон и маленькая тележка — опять же, по причине неадекватной политики своих функционеров.