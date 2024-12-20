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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Московской энергосистеме зафиксирован очередной рекорд потребления мощности
И это ещё не самый холодный период года. Даже наоборот — оттепель.

Многие здравомыслящие экономисты совершенно справедливо предпочитают оценивать уровень экономического и промышленного развития государств по одному очень наглядному показателю: по уровню потребления электрической энергии. Каждое предприятие, каждый населённый пункт потребляют электроэнергию, и чем больше это самое потребление, тем, соответственно, выше масштабы промышленного производства, и тем выше качественный уровень жизни людей.

Собственно, в России уровень потребления электроэнергии постоянно растёт, причём связано это не только с новой индустриализацией страны, но и с суровыми климатическими условиями. Так, сегодня филиал АО «СО ЕЭС» «Объединённое диспетчерское управление энергосистемы Центра» сообщило о том, что 19 декабря, когда среднесуточная температура воздуха составила -12,5 градусов, в энергосистеме Москвы и Московской области установлен новый рекорд потребления мощности. Она составила 19 883 МВт (19,88 ГВт).

Согласно комментарию Системного оператора, прогнозы таковы, что этот рекорд ещё не раз будет побит. Что до функционирования энергосистемы столичного региона, то всё работает стабильно, без аварий и снижения надёжности.

Необходимо понимать одну простую вещь: несмотря на активную газификацию, не все видят смысл в подключении к частным домам газа по столь огромным ценам, какие имеют место сейчас. Многие в частных домах продолжают использовать электрокотлы или просто электрические нагреватели, с чем, собственно, и связано пиковое потребление в холодные периоды.

#россия #экономика #энергетика
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