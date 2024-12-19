Иными словами, продолжаем смотреть YouTube через три весёлых буквы. Ведь работать по закону Google, по крайней мере, в обозримой перспективе, не начнёт.

С августа этого года в России происходит «замедление», а если говорить по сути, то блокировка YouTube. Причин этого можно назвать много, но официальная озвученная Роскомнадзором версия — постоянное неисполнение сервисом требований российского законодательства и отказ от разблокирования каналов российских общественных, политических и иных деятелей. Учитывая, что YouTube как видеохостинг развивается уже без малого двадцать лет, и за это время накопил поистине циклопическое, безумное количество контента самого разного толка, отрезать от него россиян — это решение, как бы это помягче выразиться, не вполне предусмотрительное.

Собственно, вопрос о будущем YouTube в России был задан президенту РФ Владимиру Путину в рамках традиционной «Прямой линии». Отвечая на этот вопрос, Путин, собственно, сказал то, что и так уже известно: Google как хозяин YouTube не соблюдает российское законодательство, а также пользуется своим положением, чтобы продвигать чужие политические интересы, параллельно с этим затыкая рты российским политическим и общественным деятелям.

Если Google и YouTube начнут соблюдать российское законодательства, перестанут «жульничать» и изменят принципы своей работы, то проблем в России у них, заявил президент, не будет.

Проще говоря, глава государства дал ответ, прекрасно зная, что Google, который полностью находится под пятой американского государства, никакие российские законы исполнять не начнёт, как не начнёт и вести адекватную деятельность. А это значит, что россиянам придётся мириться с доступом к YouTube через три весёлых буквы или иные варианты обхода «замедления», ну или же перебираться на отечественные видеохостинги. Что, как вы понимаете, не так быстро и весело, как может показаться: YouTube продвигался в России не меньше 15 лет, и за это время все к нему привыкли, а инерционность общества в данных вопросах, как вы хорошо понимаете, колоссальна.