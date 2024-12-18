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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Lamborghini отложила выпуск своего первого электрокара
Как жаль. Или нет?

Lamborghini, входящая в состав Volkswagen, пересмотрела сроки выпуска своего первого серийного электромобиля. Ранее планировалось запустить производство в 2028 году, однако теперь старт перенесен на 2029-й. Глава компании Стефан Винкельманн объяснил это решение неготовностью рынка дорогих электрических спорткаров к появлению подобной модели в ближайшие годы. Он считает, что 2029 год – оптимальное время для дебюта, в то время как Ferrari намерена выпустить свой первый электрокар уже в 2025-м.

Напомним, что первым электромобилем Lamborghini станет кросс-купе Lanzador, созданный на базе концепта, представленного летом 2023 года на автомобильной неделе в Монтерее (Калифорния, США). Трёхдверный четырёхместный автомобиль имеет багажные отделения как за вторым рядом сидений, так и спереди. В интерьере концепта — высокая центральная консоль, разделяющая переднюю панель, руль с усечённым ободом, цифровая приборная панель, отдельный дисплей для переднего пассажира и небольшие экраны, отображающие картинку с камер заднего вида.

Компания, как и многие другие автопроизводители, ранее включила в свою стратегию «озеленение» модельного ряда. Ещё летом Lamborghini представила гибридный спорткар Revuelto, сменивший Huracan. Силовая установка новинки состоит из нового двигателя V8 и трёх электромоторов.

Технические характеристики серийной версии Lanzador пока не раскрываются. Концепт был оснащён двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью свыше 1341 л.с. Ёмкость батареи и запас хода не сообщались.

#автомобили #электрокары #lamborghini #lamborghini lanzador
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