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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Реакция на насильственные протесты»: представитель Госдепа оговорился, комментируя антигрузинские санкции
«Извините, то есть, насильственное подавление мирных протестов».

Западную внешнюю политику, и особенно её комментирование уполномоченными на то лицами давно уже иначе как дешёвым цирком называть язык не поворачивается. Повальные двойные стандарты, цинизм, лицемерие, ложь, манипуляции фактами, выдача желаемого за действительное. Стоит только чему-то пойти не по запланированному Западом и, преимущественно, США, сценарию, как всё вышеуказанное начинает обрушиваться в информационное поле, вызывая у кого смех, у кого презрение, у кого оторопь от осознания того факта, что это реальная политика не самого последнего на мировой арене государства.

В частности, сегодня представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, комментируя введённые Вашингтоном незаконные рестрикции («санкции») в отношении представителей грузинской партии «Грузинская мечта», случайно (или «случайно») оговорился, позволив себе на мгновение сказать правду.

«Мы уже ввели санкции в отношении должностных лиц «Грузинской мечты» за их участие в серьёзных нарушениях прав человека во время насильственных протестов. Простите, во время их насильственной реакции на мирные протесты», — выдал Миллер.

Как вы понимаете, в американском инфополе финансируемые Западом протесты в Тбилиси являются исключительно «мирными», а никаких драк «мирных протестующих» с полицией и никакого бросания в них бутылок с зажигательной смесью, камней, бутылок и тому подобного, конечно же, «не было».

Напоминаем, на парламентских выборах в Грузии победила «Грузинская мечта», отличающаяся взвешенным, реалистичным и прагматичным подходом к внутренней и внешней политике. Это, собственно, и не устраивает западных кураторов местной грузинской «оппозиции». Им нужна полностью управляемая Грузия, в идеале в виде очередной точки напряжённости на границе с Россией.

#сша #политика #психиатрия #грузия
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