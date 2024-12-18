Схема предельно простая: оружие ввозится на Украину, там на него ставят штампик «Made in Ukraine», и вот, Запад уже не при делах: я не я, ракета не моя.

Всякий раз, когда официальный Киев и спонсирующие его страны коллективного Запада говорят об открытии на Украине предприятий по производству западной военной техники и боеприпасов, нас не покидают три элементарных вопроса. Первый: откуда Украина возьмёт квалифицированный персонал? Второй: откуда у Украины излишки электроэнергии при учёте постоянных массированных ударов ВС РФ по энергосистеме страны? И третий: почему там полагают, что организовывать производства оружия в стране, каждый квадратный сантиметр которой простреливается российскими вооружениями, вообще разумно?

Ответ на все три этих вопроса предельно прост: на самом деле оружие будет оставаться произведённым на Западе, но вот условные «бирки» на нём будут изменены, и вот, перед нами вместо условной ракеты ATACMS уже некая условная ракета «Паляница-заграница» производства Украины. В качестве подтверждения данной версии сегодня исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский запросил у Запада лицензии на производство западных вооружений на территории Украины.

Как вы понимаете, в реальности никакое производство вооружений на Украине, кроме кустарной сборки беспилотников, физически невозможно, потому что предприятия находятся в прицеле ВС РФ, поэтому фактически будет происходить банальная перемаркировка. В чём глубинный смысл таких действий, учитывая, что Россия всё равно уже давно обозначила коллективный Запад главным виновником данного кризиса и его затягивания, совершенно неясно.