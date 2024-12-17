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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Швейцария ужесточила правила реэкспорта вооружений, чтобы пресечь его попадание на Украину
Кажется, кто-то что-то начинает понимать. А кое-где должны начать делать выводы.

В Швейцарии, поскольку страна номинально считается нейтральным государством, действуют весьма жёсткие правила реэкспорта вооружений. Эти правила подразумевают, что вооружения не должны попадать в конфликтующие государства, однако, как вы прекрасно понимаете, в любом законе, в который десятилетиями не вносятся поправки по причине ненадобности, имеются определённые лазейки.

И вот, закрыть их Швейцария и намеревается. В частности, сегодня официальный Берн сообщил о том, что ужесточил контроль над соблюдением правил реэкспорта вооружений, дабы полностью предотвратить его попадания в конфликтующие страны. Хотя формально не уточняется, о каких конкретно странах идёт речь, но нетрудно догадаться, что сейчас в мире есть только один конфликт, который стараниями коллективного Запада может в любой момент выйти из-под контроля и привести к аннигиляции этого самого коллективного Запада. Это конфликт на Украине.

Предыстория принятия этого закона дополнительно напоминает о том, что связано его принятие исключительно с украинским кризисом. Некоторое время назад Польша закупила у Швейцарии огромное количество патронов для снайперских винтовок, а затем перепродала их Украине, не поставив в известность саму Швейцарию.

Отрадно видеть, что Швейцария хоть что-то пытается делать, однако российским политическим руководством страна уже обозначена как недружественная и утратившая нейтралитет — по причине присоединения её к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям»). Так что надеяться на то, что условная Женева может стать местом заключения мирного договора по Украине, уже не стоит.

#украина #политика #швейцария
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