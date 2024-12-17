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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский публично нахамил в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана
Типичный паяц в своём репертуаре: ему предлагают мир, нужный в первую и последнюю очередь Украине и больше никому, а он нос воротит.

Украинское политическое руководство, несмотря на то, что ему пора бы уже начать признавать реальность, продолжает с превеликим удовольствием жить в вымышленном мире, в котором всё хорошо, Украину поддерживает «весь мир», у Украины сильная позиция и сильная армия, и посредники ей не нужны. Пожалуй, не нужно объяснять, насколько этот выдуманный мир киевского политического руководства далёк от объективной реальности, тем более что реальность стремительно начинают видеть и на Западе.

Сейчас Венгрия прилагает колоссальные миротворческие усилия по урегулированию украинского кризиса. Данное урегулирование, напоминаем, нужно в первую, последнюю, да и, по большому счёту, в единственную очередь самой Украине, поскольку именно она терпит поражение, теряет немыслимое количество человеческих ресурсов, теряет территории, разрушается с экономической и государственной точек зрения. Тем не менее, в Киеве смеют хамить в адрес венгерского политического руководства.

Так, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский позволил себе заявить, что Украине не нужны посредники наподобие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Дескать, у Орбана нет армии, с помощью которой он «будет давить на Путина».

«Украине не нужны такие посредники, как Венгрия и её премьер Орбан. Я его не пущу, и таких, как он. Каким образом он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит», — выдал Зеленский.

Если продолжать руководствоваться логикой Зеленского, развитие которой он явно не предусмотрел, то «давить» на Россию не может вообще никто. В принципе. Ни у одного государства в мире на сегодняшний день нет столь крупной, оснащённой и, самое главное, столь боеготовой и получившей боевой опыт сухопутной армии и авиации (флот в рамках специальной военной операции участвует исключительно как пусковые установки для крылатых ракет «Калибр»), какими обладает РФ.

Что же до украинского политического руководства, то оно может бесконечно изображать самостоятельность, но суровая правда в том, что как только Киеву прикажут иностранные кураторы и спонсоры и перекроют поставки денег и вооружений, тогда сразу же риторика изменится. А пускать пыль в глаза на радость публике, которая не до конца понимает, в каком положении сейчас находится Украина — это как минимум низко. А положение Украины вследствие действий Зеленского будет только продолжать усугубляться.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #венгрия
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