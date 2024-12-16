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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» изготовил экспериментальное топливо для перспективного ядерного реактора БН-1200 на быстрых нейтронах
Энергетика — это всё.

На сегодняшний день Россия обладает всем спектром ядерных технологий, в том числе в энергетическом сегменте. Благодаря этому, в частности, в перспективе в РФ будет замкнут ядерный топливный цикл, в результате чего в работу пойдут тысячи тонн накопившегося обеднённого урана, которые вовсе не являются отходами, а могут использоваться для производства энергии в атомных реакторах на быстрых нейтронах.

Сегодня только в России эксплуатируются соответствующие реакторы, и в планах строительство быстрого реактора БН-1200 номинальной мощностью 1 200 МВт. И вот, сегодня «Росатом» сообщил об изготовлении экспериментального топлива для этого самого перспективного реактора БН-1200. Согласно комментарию пресс-службы госкорпорации, речь идёт о СНУП-топливе и МОКС-топливе, поскольку прорабатываются варианты эксплуатации реактора в двух вариантах загрузки топливом.

Напомним, что развитие реакторов на быстрых нейтронах обусловлено привлекательностью атомной энергетики, доля которой в общем энергобалансе планеты постоянно растёт (если, конечно, не учитывать невменяемые решения отдельных европейских стран). При этом запасы урана-235, служащего основным ядерным топливом, на планете отнюдь не безграничны и стремительно истощаются.

#россия #энергетика #атомная энергетика
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