Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Кроссовер Changan Uni-S официально представлен в России
Для любителей китайского автопрома.

Changan расширил российскую линейку Uni новым кроссовером Uni-S, который, по сути, является переименованным CS55 Plus. Цена новинки — от 2 839 900 до 2 959 900 рублей.

Российские дилеры Changan уже некоторое время предлагали компактный кроссовер под названием Uni-S. Однако только сейчас автомобиль появился на официальном сайте марки, став четвёртой моделью серии Uni после лифтбека Uni-V и кроссоверов Uni-T и Uni-K. В отличие от других представителей семейства Uni, Uni-S не является оригинальной моделью, представляя собой переименованный Changan CS55 Plus второго поколения, доступный в России с 2022 года. Примечательно, что после дебюта Uni-S, CS55 Plus был удалён с официального сайта.

Длина российского Uni-S составляет 4515 мм, колесная база – 2656 мм. Автомобиль оснащается бензиновой турбированной «четвёркой» объёмом 1,5 литра (181 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

Changan Uni-S предлагается в трех комплектациях: Comfort, Luxe и Tech. Базовая версия Comfort включает светодиодную оптику, 19-дюймовые колесные диски, люк, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном, климат-контроль, подогрев передних сидений, камеру заднего вида и боковую камеру справа, четыре подушки безопасности и круиз-контроль.

Комплектация Luxe дополнительно предлагает обогрев лобового стекла, виртуальную приборную панель, видеорегистратор, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном, беспроводную зарядку для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения. Топовая версия Tech также включает атмосферную подсветку салона, панорамную крышу, электропривод двери багажника, шторки безопасности, систему удержания в полосе движения и ассистента движения в пробках.

На Ближнем Востоке под именем Uni-S продаётся рестайлинговый Changan CS55 Plus 2023 года, дизайн которого ближе к оригинальным моделям Uni. В самом Китае кроссовер в линейку Uni не вошёл. В России же изменения коснулись только названия.

#автомобили #changan
+
Написать комментарий (0)
В России с 1 января в полтора раза увеличатся штрафы за нарушение ПДД
В следующем году BYD может реализовать более 6 млн автомобилей
Объёмы выдачи автокредитов в России сократились вдвое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
121
Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
6
Гоночные итоги 2024 года
1
История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
10
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
22
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
22
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
15
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
10
Новый электрический Dodge Charger - мощь давних традиций в новой оболочке
1
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
40

Сейчас обсуждают

Серёга
15:35
и стоить в рф 400к
RTX 5090 может получить прирост производительности до 70%, а RTX 5070 разочарует геймеров
RXO
15:34
Не проще просто на старье не сидеть по 10 лет?
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
Павел Хамлов
15:29
Гэбня трет каменты
Как защитить клавиатуру от износа с помощью лака для ногтей на реальном примере
Александр Шинкарев
15:24
У меня наоборот стабильность выросла, раньше бывал экран смерти иногда теперь нет.
Пользователи Windows 11 столкнулись со снижением производительности после установки KB5048667
si-cat
15:15
🤣🤣🤣🤣🤣
История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
Свириг Тевтонов
15:15
Сижу на 11 Винде с момента релиза, на тот момент мой комп "не соответствовал" требованиям. Неужели кто-то видел в этом проблему и не умеет пользоваться поисковиками?
Глава СВР считает, что Россия близка к достижению целей СВО
cibershot
15:13
Нормальным людям уходить в изоляцию от остального мира? Ты идиотт?
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
Добрый день
15:09
Так на блокировку телеграма уже выделяли несколько миллиардов. Уже закончились?
Блокировка Viber в России – это предупреждение для WhatsApp и Telegram
John Doe
15:04
Понимаю, что у тебя только начальное образование и ты не осознаёшь прочитанного. Но ты так не свети им. И тем, кого ты там в свою песочницу не пускаешь.
История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
Сергей Гончар
15:01
Куртка рулит, надо что то делать с этим беспределом, закидаем его, его же видеокартами, а красными Лизу.
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем