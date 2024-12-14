Для любителей китайского автопрома.

Changan расширил российскую линейку Uni новым кроссовером Uni-S, который, по сути, является переименованным CS55 Plus. Цена новинки — от 2 839 900 до 2 959 900 рублей.

Российские дилеры Changan уже некоторое время предлагали компактный кроссовер под названием Uni-S. Однако только сейчас автомобиль появился на официальном сайте марки, став четвёртой моделью серии Uni после лифтбека Uni-V и кроссоверов Uni-T и Uni-K. В отличие от других представителей семейства Uni, Uni-S не является оригинальной моделью, представляя собой переименованный Changan CS55 Plus второго поколения, доступный в России с 2022 года. Примечательно, что после дебюта Uni-S, CS55 Plus был удалён с официального сайта.

Длина российского Uni-S составляет 4515 мм, колесная база – 2656 мм. Автомобиль оснащается бензиновой турбированной «четвёркой» объёмом 1,5 литра (181 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

Changan Uni-S предлагается в трех комплектациях: Comfort, Luxe и Tech. Базовая версия Comfort включает светодиодную оптику, 19-дюймовые колесные диски, люк, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном, климат-контроль, подогрев передних сидений, камеру заднего вида и боковую камеру справа, четыре подушки безопасности и круиз-контроль.

Комплектация Luxe дополнительно предлагает обогрев лобового стекла, виртуальную приборную панель, видеорегистратор, мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном, беспроводную зарядку для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения. Топовая версия Tech также включает атмосферную подсветку салона, панорамную крышу, электропривод двери багажника, шторки безопасности, систему удержания в полосе движения и ассистента движения в пробках.

На Ближнем Востоке под именем Uni-S продаётся рестайлинговый Changan CS55 Plus 2023 года, дизайн которого ближе к оригинальным моделям Uni. В самом Китае кроссовер в линейку Uni не вошёл. В России же изменения коснулись только названия.