Да тут, как бы, России решать, что, когда и на каких условиях закончится. По-другому уже никак.

Исход украинского кризиса давно предрешён. Сейчас перед коллективным Западом стоит задача его дополнительно затянуть и, если получится (что вряд ли), сохранить своё лицо при выходе из данного кризиса. Многие надежды, которые с вероятностью, близкой к абсолютной, окажутся ложными и тщетными, возлагаются на избранного президента США Дональда Трампа и его откровенно антиукраинскую команду. И вот, специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог считает, что после вступления нового президента США в должность конфликт на Украине может завершиться за несколько месяцев.

Мы сейчас не будем вспоминать заявления Трампа про «24 часа», поскольку понятно, что это был исключительно риторический, популистский приём, потому что только отвод ВСУ из признанных Россией своими территорий займёт несколько недель, не говоря уже про всё остальное. Тем не менее, Келлог полагает, что Трамп действительно намерен положить конец украинскому кризису и сделать это в течение нескольких месяцев.

Также Келлог считает, что Трамп может даже пригласить Путина и Зеленского в Вашингтон на переговоры.

Здесь, впрочем, необходимо учитывать две вещи. Во-первых, киевские инфантильные функционеры во главе с Зеленским так и не отменили свой закон о запрете на переговоры с Россией. Во-вторых, решать, как этот кризис будет закончен, по большому счёту, будет Россия. Если какие-то условия Москву не будут устраивать, боевые действия просто продолжатся до тех пор, пока на другой стороне наконец-то не придут к осознанию единственно верного решения о переговорах на любых условиях. Так что здесь перед Келлогом будет стоять архитяжёлая задача: убедить Москву в искренности своих намерений и предложить условия, которые устроят Кремль.