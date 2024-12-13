Что поделать, раз иначе не понимают никак?

Несмотря на то, что сегодня по энергосистеме Украины российскими войсками был нанесён очередной массированный ракетный удар, в западной прессе полагают, что это лишь пусть и очень эффектная, но всё же прелюдия к повторному демонстрационному удару баллистической ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковой боевой частью. Безусловно, западные функционеры могут сколько угодно изображать, будто данное оружие их не напугало и не заставило хоть что-то поправить в консерваториях, но реальность демонстрирует, что «Орешник» вселил в западные «элиты» давно ими утраченное и очень полезное в современных реалиях чувство страха, чувства отсутствия контроля за своей дальнейшей судьбой.

И транслирует эти чувства западная пресса. Так, издание Financial Times со ссылкой на свои источники в совете национальной безопасности США сообщило, что уже на этих выходных — в субботу или в воскресенье — Россия осуществит повторное применение «Орешника» по Украине.

Какой объект станет целью удара, естественно, в США не знают. Одно точно: в совете нацбезопасности о подготовке к удару знают напрямую от российской стороны, которая предупреждает американскую сторону о готовящемся пуске, дабы не возникло никаких опасных разночтений.

В прошлый раз ударом «Орешника» было уничтожено предприятие «Южмаш» в Днепропетровске. Разрушительная сила данного оружия колоссальна, и можно только гадать, какой цели выпадет честь попасть под второй демонстративный удар. Российское политическое руководство обещало заранее предупреждать мирное население города, по которому будет применён «Орешник», потому что руководство украинское своих граждан ни о чём предупреждать не собирается принципиально.