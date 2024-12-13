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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ подбили два британских танка Challenger 2 в Курской области
Как уже отмечалось неоднократно, данный конфликт давно не локальный. В него влез весь коллективный Запад, и понесёт за это ответственность.

Несмотря на то, что коллективно-западная военная техника полностью себя дискредитировала, поскольку оказалась абсолютно непригодной для реального вооружённого конфликта против армии первого класса (одно дело гонять «бармалеев» в шлёпках по пустыням, и совсем другое — реальные боевые действия против сверхдержавы), другой у вооружённых сил Украины уже не осталось в процессе силовой демилитаризации, проводимой вооружёнными силами России. Поэтому приходится использовать то, что есть, в тщетных попытках затянуть данный кризис, исход которого давным-давно уже предрешён.

Так, сегодня в тематических группах в социальных сетях стали появляться кадры, демонстрирующие два подбитых в разных местах Курской области танка Challenger 2 британского производства. В обоих случаях видно, что техника брошена экипажем, а это значит, что ранее она была обездвижена. О полном уничтожении, конечно, речь не идёт: танки выглядят вполне себе восстановимыми.

Напоминаем, вооружённые силы Украины осуществили вторжение в Курскую область в начале августа этого года. Несмотря на то, что прошло уже больше четырёх месяцев, говорить о вышибании ВСУ из региона до сих пор слишком преждевременно. Противник продолжает гнать туда резервы с таким рвением, будто у него не сыпется оборона по всей линии боевого соприкосновения. Масштаб потерь ВСУ в Курской области уже давно и значительно превзошёл все потери, которые украинская армия понесла за время всего прошлогоднего «контрнаступления», которое велось куда более широким фронтом.

Тем временем власти Курской области подсчитывают ущерб, нанесённый ВСУ региону. Этот ущерб, если не вдаваться в подробности, просто запределен, и в будущем, когда будет достигнута либо военная победа России, либо политико-дипломатическое урегулирование (судя по поведению Киева и западных столиц, там всё гонят в сторону первого варианта), на виновников этого кризиса должны быть наложены огромные репарации. Те, кто не захотели принимать предложение РФ в декабре 2021 года, должны ответить за свои действия по всей строгости и самым болезненным для себя способом — материально. Иные условия урегулирования, помимо, естественно, всех тех, что уже ранее озвучены российским политическим руководством, будут выглядеть странно.

#россия #украина #политика #боевые действия #танки #challenger 2
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В Кремле повторили, что никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет
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