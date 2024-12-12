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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Словакии считает, что Украину ждёт судьба Чехословакии образца 1938 года
Не, ну это слишком оптимистичный для Украины сценарий, конечно. Всё будет страшнее.

В российской разведке не раз говорили, что вся история Украины может в одночасье закончиться её разделом между несколькими странами, как только они поймут, что это соответствует их национальным интересам. По всей видимости, российская разведка такая не одна. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, согласно которому, Украину ждёт та же судьба, что постигла Чехословакию в 1938 году.

Фицо имеет в виду так называемый Мюнхенский сговор, в результате которого части Чехословакии были аннексированы Германией, Венгрией и Польшей. В результате этого сговора Чехословакия потеряла примерно 38 % территории. Да, впоследствии государственность была восстановлена, но исключительно усилиями СССР, а ведь история могла пойти совершенно иначе.

Вот и в отношении Украины, считает Фицо, может быть осуществлено нечто подобное. Части страны будут оторваны и присоединены к другим государствам. По мнению премьера Словакии, Запад легко может пожертвовать Украиной и её территориальной целостностью.

Здесь мы позволим себе не согласиться с господином Фицо. Во-первых, коллективный Запад слишком сильно политически, экономически и информационно вложился в украинский кризис на стороне Киева. По сути, Запад пожертвовал своим благополучием в иллюзорном желании нанести России стратегическое поражение и завладеть бесплатно её ресурсами. Да, не получилось (получилось ровно наоборот), но так просто это взять и перечеркнуть невозможно. Во-вторых, вряд ли Россию устроит раздел Украины со странами НАТО, то есть, с приближением стран НАТО к своим границам. Как будет выглядеть финал данного кризиса, примерно на 90 % зависит от России.

#россия #украина #политика #боевые действия #словакия
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