Вопрос в другом: почему столько десятилетий это было можно?

На протяжении десятилетий миграционное законодательство в России было, как бы это помягче выразиться, избыточно дружелюбным по отношению к мигрантам. По каким-то совершенно непонятным причинам им дозволялось въезжать в страну на заработки без знания русского языка, тащить за собой свои семьи с детьми, а детей — устраивать в школы, причём, эти самые дети тоже русского языка зачастую не знают, но каким-то образом в школьные классы зачисляются.

И дальше начинается типичное: формирование национальных диаспор в населённых пунктах и национальных банд в школах. В результате нарушается правопорядок и учебный процесс. Проблемы с этим были даже 20 лет назад, когда автор этих строк ещё учился в школе, а уж что происходит в наше время, боязно даже представлять.

Что ж, по всей видимости, государство на фоне общественного давления по миграционному вопросу наконец-то начало шевелиться. Ужесточается соответствующее законодательство, и вот, сегодня, в частности, Госдума приняла закон, запрещающий не знающим русского языка детям мигрантов поступать в местные школы.

Закон подразумевает, что перед поступлением в школу ребёнок мигранта будет в обязательном порядке проходить экзамен на знание русского языка.

Уже много раз упоминалось, что мигранты не должны иметь никакого права тащить в Россию свои семьи. Практика привлечения труда мигрантов во всех уважающих себя странах на корню исключает такую возможность даже в качестве идеи, не то что на практике. При этом отрицать, что труд мигрантов в России необходим, также будет проявлением отрыва от реальности. Дефицит кадров колоссален: людей даже за совершенно безумные заработные платы найти целая проблема.