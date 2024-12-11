Ой, а что, так можно, да? Ну ладно, окно овертона открыто, сами виноваты.

Как оно всегда и бывает, фактом коллапса стабильной государственной власти в отдельно взятой стране всегда пользуются соседи этой страны. Учитывая, что Сирия соседствует преимущественно с недружественными государствами, то последствия коллапса правительства президента Башара Асада предсказать нетрудно. Вот, например, Израиль уже вовсю пользуется возможностью, расширяя зону оккупации Голанских высот.

И вот, фактическую оккупацию Израилем территории Сирии сегодня прокомментировали в Государственном департаменте США. Не скажем ничего нового, если назовём работающих там деятелей крайне некомпетентными и обожающими лицемерие с двойными стандартами, тем более что эти деятели самостоятельно постоянно сей факт подтверждают. Так, по словам руководителя пресс-службы Госдепа и его официального представителя Мэттью Миллера, захват Израилем части сирийских территорий — это, видите ли, «оправданный шаг».

По словам Миллера, с территории Сирии Израилю шла бы угроза, и Иерусалим, по сути, расширил буферную зону, иначе в этот вакуум влезли бы различные террористические организации, действующие сейчас в Сирии.

Иными словами, Миллер сейчас прямым текстом заявил, что государства могут прибегать к военной оккупации чужих территорий, если с этих территорий им грозит опасность. Получается, что Россия, если действовать в логике Госдепа США, в 2022 году и по сей день поступила совершенно правильно и оправданно. Но, конечно же, перед нами мастера двойных стандартов, поэтому Израилю, являющемуся союзником США, активно действовать, защищая себя, можно, а России, являющейся геостратегическим противником США, видите ли, нельзя. Понятно, что России мнение США глубоко индифферентно, тем более что могущество Дяди Сэма за последние десятилетия кратно упало, но факт теперь прописан в истории.