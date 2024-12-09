Предки Мерца пытались. Итог — две Германии. Нашёл, с кем обсуждать такие вещи.

Европейские функционеры по какой-то совершенно необъяснимой причине продолжают беспрепятственно мотаться в Киев, словно к себе домой. Причём катается в украинскую столицу поистине кто ни попадя. Например, кандидат в федеральные канцлеры от партии ХДС Фридрих Мерц, озвучивавший крайне неадекватную по своей сути позицию в отношении украинского кризиса. В частности, Мерц призывает к большему вовлечению Германии в данный кризис, включая и поставки крылатых ракет Taurus.

И вот, функционер прибыл в Киев на встречу с представителями пока ещё действующего руководства Украины во главе с исполняющим обязанности президента Владимиром Зеленским. В рамках этой встречи Мерц повторил свой тезис о необходимости усиления поддержки Украины, на что Зеленский поблагодарил кандидата в канцлеры, добавив при этом зачем-то новое выученное официальным Киевом политическое клише о «мире через силу». Дескать, Россию к миру можно только «принудить», «заставить» его принять.

Здесь что бы то ни было добавлять уже крайне тяжело, поскольку заявления Зеленского демонстрируют всё больший и больший отрыв от реальности на фоне нежелания принимать объективную действительность. А действительность следующая: всё происходит в отзеркаленном формате: это Россия принуждает Украину к миру силовым способом, поскольку все другие варианты оказались полностью тщетными. И, учитывая полный дисбаланс в силовых возможностях России и Украины даже при беспрецедентной поддержке Запада, кто кому что навяжет, должно быть предельно понятно. Но жить в иллюзиях всегда приятнее.

Условия мирного урегулирования украинского кризиса озвучены Россией уже давно, и они не будут смягчаться. Ужесточаться — да, будут, если Киев продолжит оттягивать неизбежный процесс переговоров, смягчаться — нет. Условия простые: международное признание новой территориальной действительности, снятие с РФ всех западных рестрикций («санкций»), нейтрализация Украины, роспуск вооружённых сил Украины с запретом ей иметь армию выше определённой установленной Россией численности, без авиации, без флота, без тяжёлого вооружения, смена политического руководства, идеологии и отмена многочисленных ущемляющих права человека законов.