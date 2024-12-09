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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На производство базовых станций сотовой связи в России до 2030 года выделят 16,84 млрд рублей
Нетрудно понять, насколько это мало, тем более на такой короткий срок.

После того как из России, поджав хвосты и исполнив требования коллективно-западных незаконных односторонних рестрикций («санкций»), в нарушение всех договорённостей и норм международной торговли ушли производители телекоммуникационного оборудования, в том числе оборудования для базовых станций сотовой связи, перед государством возникла острая необходимость экстренно искать решение данной задачи. Пока что с этим процессом всё не так радужно, как должно быть: он находится на стадии выделения денег.

И вот, из попавшей в распоряжение издания «Комерсантъ» редакции федерального проекта «Отечественные решения» следует, что на создание и производство российских базовых станций сотовой связи будет выделено 16,84 млрд рублей до 2030 года. Причём примерно половина из этой суммы будет выделена из федерального бюджета.

Согласно описанному в федеральном проекте плану, уже к 2029 году в России должны устанавливать 100 % российских базовых станций в стандартах GSM, LTE и 5G. Что в этих станциях будет российского, кроме условных шкафов и, в лучшем случае, электрического силового оборудования, не отмечается.

В любом случае, как отмечают аналитики, объёмы выпуска базовых станций в России не будут соответствовать требованиям отрасли. Так, согласно комментариям аналитиков, ежегодная потребность российских операторов сотовой связи составляет примерно 100—150 тысяч базовых станций, тогда как отечественные производители готовы обеспечить заказчиков, в лучшем случае, тридцатью тысячами станций в год. Что, как вы понимаете, конечно, хорошо, но в целом ни о чём. Проблема заключается в том, что для расширения производства необходимо убедить производителей в том, что у них на протяжении очень длительного времени будут рынки сбыта. Что делать, когда российский рынок будет насыщен — вопрос сложный. Выходить на рынки стран СНГ? А они согласятся? Рынки стран БРИКС? Там уже занято Китаем. В общем, ситуация непростая, а принимаемые решения больше похожи на полумеры.

#россия #экономика #промышленность #интернет #связь #сотовая связь
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