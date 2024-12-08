Экс-президент Сирии якобы уже в Москве.

Поступив так, как и принято поступать у лидеров стран Ближнего Востока в случае начала неконтролируемой заварушки — покинув собственную страну — свергнутый президент Сирии Башар Асад убыл в неизвестном направлении. Дальнейшая судьба Асада покрылась пучиной тайн и догадок, но сегодня, по всей видимости, эти тайны перестали быть таковыми. Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в Кремле, Асад вместе с семьёй прибыли в Москву.

Согласно комментарию источника агентства, Асад попросил у России убежище, и Москва, исходя из гуманитарных соображений, предоставила его бывшему сирийскому лидеру и его семье. От дальнейших комментариев собеседник «РИА Новости» отказался.

Напомним, что военно-политический кризис в Сирии возобновился несколько дней назад, когда вооружённые радикальные исламистские группировки начали стремительно устанавливать контроль над сирийскими городами. Сирийские правительственные силы сдавали позиции и населённые пункты абсолютно без сопротивления, с чем и связана скорость продвижения экстремистов.

Дальнейшая судьба Сирии незавидная: пребывание под властью исламистских радикалов не сулит гражданам страны, к сожалению, ничего, кроме попрания прав и свобод, при том, что уровень жизни будет продолжать падать, потому что первопричина его падения — незаконные рестрикции Запада и оккупация США нефтяных полей и сельскохозяйственных угодий Сирии — по всей видимости, никуда не денутся. Вероятно, мир ожидает резкий дополнительный наплыв сирийских беженцев. Это, конечно, если радикалы будут им позволять бежать из страны.