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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса осудила Зеленского за его внешний вид на встрече с Трампом и Макроном
Милитари-стиль Зеленского и его команды (как, собственно, и сам Зеленский с командой как таковые) уже настолько всем опостылел, что это уже невозможно скрывать и терпеть.

С первого дня российской специальной военной операции на Украине тогда ещё президент, а ныне исполняющий его обязанности Владимир Зеленский вместе со своим кабмином и администрацией вспомнили свою основную сферу деятельности и вытащили из сундуков театральный реквизит. Коим в данном случае стала одежда в стиле Miliraty и Casual. Идея этого «перфоманса» простая: показать, какие они все воинственные и целеустремлённые. Получается крайне дёшево и плохо, но Зеленского и его подельников это всё не смущает.

Как не смущают его ни поводы, ни уровни встречи, ни, собственно, то, с кем именно эти встречи ведутся. Зеленский позволяет себе появляться в толстовке либо чёрного, либо защитного цветов, в штанах и кроссовках такой же цветовой гаммы на встречах с лидерами стран коллективного Запада, причём любого статуса: от премьеров до королей. На камеру Зеленского за такой внешний вид прощают, хотя делать этого категорически нельзя было, но мысли тех, кому приходится здороваться за руку с откровенно бомжеватого вида «президентом», предельно понятны.

И вот, теперь их напрямую озвучивают представители западной прессы. Так журналисты The New York Time откровенно осудили и раскритиковали Зеленского за его внешний вид, который тот позволил себе в рамках церемонии открытия восстановленного после пожара 2019 года Собора Парижской Богоматери. Пресса пишет, что Зеленский проявляет неуважение к мировым лидерам, в частности, к избранному президенту США Дональду Трампу, а его вид свидетельствует о том, что он находится в отчаянном, мрачном расположении духа на фоне всего того, что происходит в зоне украинского кризиса.

Здесь следует понимать, что Зеленский стал заложником собственного образа. Переодеться обратно в строгий костюм и сбрить нелепую растительность на лице он уже не может, иначе это могут воспринять как его спуск с неба на землю, продолжать появляться на людях в милитари-стиле — это проявлять неуважение ко всем. В такой ситуации идеальным вариантом стало бы «списание» Зеленского коллективным Западом и его замена на кого-то хотя бы минимально вменяемого. Но тут придётся уже идти на условия России по мирному урегулированию, которые пока что саботирует именно Зеленский, прекрасно понимающий, что завершение конфликта будет означать суд над ним лично за преступления против Украины, украинцев, мира и человечности. С соответствующим наказанием.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #психиатрия #франция
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