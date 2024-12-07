Вы Россию спросили, где ей удобно переговоры вести? Причём переговоры-то будут не о мире, а о сломе прежнего миропорядка.

Как вы прекрасно понимаете, исход украинского кризиса уже решён, и никакого пути назад в этом плане для Киева и финансирующего его коллективного Запада нет. Да, затянуть боевые действия ещё на значительное время удастся, но изменить сам ход и итог данного кризиса — нет. На то у Запада попросту нет ни сил, ни средств, а даже если бы были, то вопрос уже решался бы совсем другими вооружениями и отнюдь не на Украине. По этой причине сейчас всё чаще в западной прессе можно увидеть мрачные по своему содержанию статьи относительно настоящего и будущего Украины, а отдельные политики призывают немедленно прекратить поставки Киеву вооружений, чтобы не стало ещё хуже. Другие же даже готовы предоставить территорию своих стран в качестве места проведения будущих мирных переговоров.

Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена как столица нейтральной Австрии, всегда готова стать площадкой для мирных переговоров. Естественно, в контексте урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление Нехаммер сделал после встречи с исполняющим обязанности президента Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Здесь следует отметить, что несмотря на то, что Австрия относится к западным странам, но по сути она действительно держит нейтралитет. Вена практически не присоединялась к незаконным антироссийским рестрикциям («санкциям») коллективного Запада, не поставляет Киеву оружие, а австрийский бизнес сохраняет своё присутствие на российском рынке, став одним из крайне немногих западных бенефициаров всей сложившейся ситуации. Так что, в теории, Москва может согласиться на то, чтобы Австрия стала местом политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.

Вопрос в другом: готов ли коллективный Запад полностью и безоговорочно выполнить все до единого российские условия этого самого урегулирования? А условия-то тяжёлые: снятие с РФ всех рестрикций («санкций»), непрепятствование демилитаризации Украины, отказ от втягивания Киева в НАТО, содействие в денацификации Украины, а также полное признание новых территориальных реалий. По хорошему, конечно, принять все эти условия придётся, поскольку конфликт Западом проигран, но, как вы знаете, проигрывать Запад, несмотря на то, что уже 80 лет ничего не выигрывал (да и то — там, где «выиграл», просто примазался к советской/российской победе), не привык.