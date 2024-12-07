Так бывает, когда вы десятилетиями «воюете» с папуасами, пока остальные готовятся к конфликту с вами.

В странах коллективного Запада, а за ними в своё время очень любили повторять и многие отечественные гении мысли, на протяжении десятилетий было принято хихикать над северокорейским политическим строем, уровнем жизни северокорейцев и вообще об их возможностях. И хотя, безусловно, КНДР является крайне бедным государством, но при этом оно обладает колоссальными компетенциями в горном деле, металлургии, материаловедении, военной промышленности, химической промышленности и огромном количестве смежных и сопутствующих отраслей.

В противном случае, как вы понимаете, в КНДР не было бы громадной армии с колоссальным количеством военной техники, ствольной и реактивной артиллерии, баллистических ракет и прочих «игрушек», обеспечивающих северокорейский суверенитет. Мы сейчас не говорим о том, хорошо это для Северной Кореи или плохо, а просто констатируем факт, объективную реальность, которая, к тому же, была продемонстрирована в рамках российской специальной военной операции на Украине: КНДР поставляет России значительное количество артиллерийских боеприпасов, позволив побороть кратковременный дефицит, вызванный ещё не успевшей на тот момент военной промышленности России выйти на полную производственную мощность.

И вот, кажется, осознавать эту объективную реальность начали и в западной прессе. Так, британская газета The Times, которую сложно заподозрить в беспристрастном освещении украинского кризиса и всего, что с ним связано, сегодня признала, что одна КНДР производит больше артиллерийских боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс вместе взятый.

Согласно имеющейся у The Times статистике, за время конфликта Запад в общей сложности поставил Украине примерно 4 миллиона артиллерийских снарядов. При этом Северная Корея поставила России (опять же, по данным газеты, которые она непонятно, откуда берёт) около 8 миллионов артиллерийских снарядов. И при этом КНДР даже близко не опустошила свои собственные арсеналы, чего не скажешь о западных загашниках.

Уже не раз отмечалось, что военно-промышленный комплекс на Западе, прошедший через губительную для подобной отрасли приватизацию, существует исключительно ради генерации прибыли. Отсюда и получается такая ситуация, когда военные бюджеты западных стран колоссальные и совершенно неадекватные, а вот непосредственно оружия и боеприпасов из этих денег создаётся крайне немного — в масштабах украинского кризиса, естественно. В это время в России и уж тем более в КНДР военно-промышленные комплексы находятся в ведении государства и действуют ради цели, а не генерации сверхприбыли. Капитализм и частная собственность хороши в мирное время; когда же наступает период конфликта, административный ресурс и жёсткий контроль оказываются гораздо важнее.