Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса: одна Северная Корея превосходит весь блок НАТО в плане производства артиллерии
Так бывает, когда вы десятилетиями «воюете» с папуасами, пока остальные готовятся к конфликту с вами.

В странах коллективного Запада, а за ними в своё время очень любили повторять и многие отечественные гении мысли, на протяжении десятилетий было принято хихикать над северокорейским политическим строем, уровнем жизни северокорейцев и вообще об их возможностях. И хотя, безусловно, КНДР является крайне бедным государством, но при этом оно обладает колоссальными компетенциями в горном деле, металлургии, материаловедении, военной промышленности, химической промышленности и огромном количестве смежных и сопутствующих отраслей.

В противном случае, как вы понимаете, в КНДР не было бы громадной армии с колоссальным количеством военной техники, ствольной и реактивной артиллерии, баллистических ракет и прочих «игрушек», обеспечивающих северокорейский суверенитет. Мы сейчас не говорим о том, хорошо это для Северной Кореи или плохо, а просто констатируем факт, объективную реальность, которая, к тому же, была продемонстрирована в рамках российской специальной военной операции на Украине: КНДР поставляет России значительное количество артиллерийских боеприпасов, позволив побороть кратковременный дефицит, вызванный ещё не успевшей на тот момент военной промышленности России выйти на полную производственную мощность.

И вот, кажется, осознавать эту объективную реальность начали и в западной прессе. Так, британская газета The Times, которую сложно заподозрить в беспристрастном освещении украинского кризиса и всего, что с ним связано, сегодня признала, что одна КНДР производит больше артиллерийских боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс вместе взятый.

Согласно имеющейся у The Times статистике, за время конфликта Запад в общей сложности поставил Украине примерно 4 миллиона артиллерийских снарядов. При этом Северная Корея поставила России (опять же, по данным газеты, которые она непонятно, откуда берёт) около 8 миллионов артиллерийских снарядов. И при этом КНДР даже близко не опустошила свои собственные арсеналы, чего не скажешь о западных загашниках.

Уже не раз отмечалось, что военно-промышленный комплекс на Западе, прошедший через губительную для подобной отрасли приватизацию, существует исключительно ради генерации прибыли. Отсюда и получается такая ситуация, когда военные бюджеты западных стран колоссальные и совершенно неадекватные, а вот непосредственно оружия и боеприпасов из этих денег создаётся крайне немного — в масштабах украинского кризиса, естественно. В это время в России и уж тем более в КНДР военно-промышленные комплексы находятся в ведении государства и действуют ради цели, а не генерации сверхприбыли. Капитализм и частная собственность хороши в мирное время; когда же наступает период конфликта, административный ресурс и жёсткий контроль оказываются гораздо важнее.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика #нато #промышленность #кндр #северная корея
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ ночью наносили удары по объектам энергетики Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Вином Дизелем (субъективное мнение)
9
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
18
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
56
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
75
Опыт использования док-станции для накопителей DEXP HA131 в течение года - плюсы и минусы устройства
19
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
21
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
52
Почему технологии масштабирования лучше не включать, и что принесут видеокарты следующего поколения
9
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
28

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
17:28
Это что же получается, каклы в силу своей природной тупости не на ту стрелягу с самого начала отчаянно мостурбировали? Ой вэй, бедненький "святой Javelin", тебя наш "Корнет" на повороте обошёл.
The National Interest: Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
Aleksandrs Ivanovs
17:23
Хоть все и считают Трампа бизнесменом, тем не менее, он-ПОЛИТИК, и от ЕГО политических решений очень многое зависит, например-став президентом, ЧАСТИЧНО снимет санкции с Китая и РФ... Китаю,крупнейшей...
Team Group выпускает оперативную память T-FORCE XTREEM CKD DDR5-8800, демонстрируя разгон 10000 МТ/с
E. S.
17:02
Автор попутал дедолларизацию - т.е. использование других существующих валют, с созданием новой расчетной валюты. Так вот Трамп заявил о новой валюте. А использования любых валют вместо доллара продолж...
Индия и Южная Африка отказались от дедолларизации в рамках БРИКС после предупреждений Трампа
Учи Сипласплас
16:55
А что по поводу 7а и 6а?
Google продлевает поддержку Pixel 6 и 7 до пяти лет
TM1
16:51
А для чего вообще игровые лаптопы? Это если места на столе нет? Или для постоянных поездок?
9 игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4060, которые можно купить со скидками в Мегамаркете
Руслан
16:51
Интелу это не помогло
Глава AMD прокомментировала слухи о своём родстве с основателем NVIDIA
TM1
16:47
начало в джунглях напомнило о Фаркрай - вот это был прорыв графики 20 лет назад, а Индиана - просто перегружена текстурами и тенями. Даже флагман на неоптимизированной споткнется.
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
corsi
16:46
Скорее уже очевидно, что не только Донбасс.
Военный ВСУ Фирсов: Украина стоит перед угрозой потери пяти городов Донецкой области
Станислав Белоусов
16:45
Все по плану.
В Центробанке РФ допустили, что инфляция в 2024 году превысит ранее прогнозируемый уровень
Андрей Трубников
16:45
Не путай процессоры и видеокарты. В сфере дискретных видеокарт АМД никого за пояс не засунула потому что продолжает традиции ATI, делая кривые карты и не менее кривые драйвера к ним.
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем