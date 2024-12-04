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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил о подготовке санкций против Грузии за «разгон протестов»
Похоже, Зеленский опять забыл своё подлинное место в этом мире. Надо регулярно напоминать.

Несмотря на то, что судьба Украины уже решена, и она крайне незавидная, пока ещё действующее политическое руководство в Киеве во главе с исполняющим обязанности по причине утраты легитимности вследствие отмены выборов под надуманным предлогом президента Украины Владимиром Зеленским продолжает делать вид, что страна обладает субъектностью и смеет поучать других. Так, сегодня Зеленский заявил, что Украина вместе с европейскими «партнёрами» готовит юридический ответ на действия грузинских властей относительно подавления протестных действий в Тбилиси.

По словам Зеленского, разгон протестов толкает Грузию в зависимость от России, и ему, дескать, очевидно, в чьих интересах это всё делается. Происходящее Зеленский назвал «позором» и заявил о подготовке «санкционных решений» против тех, кто «разгоняют протесты» в Грузии.

Как вы понимаете, для человека, который смог не просто случайно (голосовали не за Зеленского, а против Порошенко) сесть в кресло президента, нелегитимно задержавшись в нём уже на полгода сверх срока, но и довести ситуацию в стране до вооружённого конфликта с Россией, запретив всю оппозицию, тем самым растоптав Конституцию и нормы права, любые действия по защите конституционного строя в других странах — это «позор» и вообще «рука Кремля».

Вообще, поражает даже не это, а искренняя вера Киева в то, что его политические действия хоть кого-то в этом мире интересуют и уж тем более волнуют. Полагаем, и вполне обоснованно, что официальному Тбилиси «санкции» Киева глубоко безразличны. Напоминаем, что любые односторонние рестрикции («санкции») кого бы то ни было против кого бы то ни было в сути незаконны и нарушают нормы международного права. И отвечать за это придётся.

#украина #политика #психиатрия #грузия
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