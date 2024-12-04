Минус один камень на шее России. Главное — быть последовательными и потом не просить Москву о помощи, когда что-то серьёзное произойдёт.

Юридически Армения сохраняет своё участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако фактически из неё вышла. Как вы понимаете, членство в ОДКБ нужно исключительно и безо всяких «но» самой Армении, но действующие в Ереване политические функционеры, включая премьер-министра Никола Пашиняна, не ушедшего в отставку даже после прямой сдачи армянских интересов прошлой осенью в вопросе с Нагорным Карабахом, по какой-то необъяснимой причине считают иначе.

Так, сегодня Пашинян заявил, что Армения не планирует фактически возвращаться к участию в ОДКБ. Дескать, пусть организация «делает, что хочет», Армения считает себя «вне ОДКБ».

Напомним, что изменение армянских функционеров во главе с Пашиняном отношения к ОДКБ изменилось после того, как Россия, видите ли, не стала военной силой защищать Нагорный Карабах. При этом Пашинян не отмечает тех простых фактов, что ладно Россия, но и сама Армения Нагорный Карабах не признавала, но при этом почему-то хотела сохранить его под своим влиянием. За чужой счёт. Так это не работает, работать не должно и работать не будет.

Как мы уже отмечали выше, членство в ОДКБ нужно в первую и последнюю очередь самой Армении: именно Россия военной силой обеспечивает государственность Армении. Здесь остаётся только пожелать официальному Еревану впредь быть последовательными, и если начнутся какие-нибудь страшные события, в эпицентре которых будет Армения, не звать Москву на помощь. России и без того хватает забот, хлопот, проблем и нерешённых задач.