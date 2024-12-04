Следующая администрация США так не считает. И, главное, так не считает Россия.

Как будто уходящая администрация США договорилась с приходящей администрацией США выглядеть максимально невменяемо, тем самым давая политические очки команде Трампа, сегодня уходящий государственный секретарь США Энтони Блинкен снова повторил сказочные заявления Белого дома о том, что членство Украины в НАТО — это исключительно вопрос времени. По словам Блинкена, которые он зачем-то произнёс на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов Североатлантического альянса, Украина сейчас находится на «необратимом пути» вступления в НАТО.

Зачем Блинкен из раза в раз повторяет эту мантру, прекрасно понимая, что никакой Украины в НАТО не будет хотя бы потому, что это противоречит мнению и требованиям России, и этого уже должно быть более чем достаточно для того, чтобы отказаться от данной иллюзорной цели уходящей администрации США, не вполне ясно.

Как уже отмечалось неоднократно, военное освоение странами НАТО (читать — США) территории Украины, с понятной, естественно, целью, стало одной из главных причин начала Россией её специальной военной операции на территории Украины. А одним из условий завершения специальной военной операции является полный отказ Запада от включения Украины в свою политическую орбиту.

Чуть лучше эту реальность понимает избранный президент США Дональд Трамп и его новая администрация, но и там не всё так гладко: вместо полного выполнения требований России (а для Москвы приемлемо только это) там предлагаются какие-то полумеры, которые будут означать, что Москва начинала силовое принуждение Украины и Запада к вменяемости зря. Как вы понимаете, так диалог строить невозможно. Реальность следующая: Запад нашкодил, Запад этот конфликт «не вывез», Запад должен отвечать и подчиниться всем требованиям РФ, включая и предложенные Москвой в декабре 2021 года соглашения о формировании новой архитектуры безопасности в Европе с ключевым участием России в оной. Всё остальное — неприемлемо; причём разница положений России и США с НАТО такова, что Россия свои условия по Украине, если потребуется, может дожать силовым способом, чего не скажешь об обратной ситуации.