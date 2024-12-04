Конечно, пойдёт. Что, может быть по-другому? По-другому — это только продолжение конфликта и давление до уступок.

На протяжении вот уже почти трёх лет официальный Киев скармливает своим гражданам и всем, кто от чистого сердца или же по причине колоссальной недальновидности «болеют» за Украину, сказку о том, что никаких уступок России Украина делать не будет, что будет сражаться до последнего (до последнего чего/кого при этом никогда не уточняется), и вообще запретил сам себе вести переговоры с Москвой.

Весь этот совершенно необоснованный украинский политическо-функционерский максимализм уже очень плохо закончился для Украины, и то ли ещё будет. Тем не менее, уровень истощения не только ВСУ, но и коллективно-западных арсеналов и экономик уже запределен, способов на несколько порядков (а именно о таких масштабах идёт речь в рамках данного кризиса) нарастить на Западе производство вооружений нет, потому что на то нет ни энергии, ни денег, ни специалистов, ни ресурсов, и вот, похоже, Зеленского и команду потихонечку склоняют к реализму.

Так, агентство Reuters со ссылкой на свои источники в будущей администрации США под предводительством Дональда Трампа сообщило о том, что Украине придётся пойти на территориальные уступки России в рамках предлагаемого Трампом сценария урегулирования. Вступление Украины в НАТО при этом будет отложено на неопределённый срок, но не полностью снято с повестки.

Как мы уже не раз говорили, это не соответствует ключевым условиям РФ по урегулированию данного вооружённого конфликта. Украина и НАТО должны быть как магниты одного полюса — отталкиваться без каких бы то ни было «но». Территориальные уступки — полное признание изменившихся территориальных реалий, причём признать их должен не только Киев, но и Запад, и весь остальной мир, без каких бы то ни было «но». Полная демилитаризация Украины, смена политической системы в Киеве (денацификация), нейтрализация страны. Наконец, Западу придётся в обязательном порядке снимать с РФ все незаконные (читать — все вообще) рестрикции с обязательством никогда впредь их не вводить. По-хорошему, за экономическую агрессию против России с Запада необходимо в обязательном порядке истребовать выплаты компенсаций на протяжении нескольких десятилетий, но это уже, как мы понимаем, вопрос, который только рассматривается.

Важно понимать, что ни на что меньшее РФ не согласна: о вышеуказанных и только таких условиях урегулирования говорит всё российское политическое руководство. Украинский кризис должен быть завершён полным искоренением всех первопричин его начала, иначе, по большому счёту, не было никакого смысла начинать силовое принуждение Киева и Запада к вменяемости.