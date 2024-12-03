А Россия считает членство Украины в НАТО неприемлемым. Как быть? Может, пора, наконец, начать думать?

Казалось бы, с вопросом членства Украины в НАТО всё всем уже должно быть давно понятно: его (членства) не будет ни при каких обстоятельствах, потому что это противоречит идее России о собственной безопасности и даже привело к началу специальной военной операции по демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины. Но киевское политическое руководство, словно заворожённое, продолжает повторять мантру о вступлении в НАТО чуть ли не каждый день по несколько раз.

Вот и сегодня МИД Украины заявил, что для страны неприемлема никакая альтернатива вступлению в Североатлантический альянс. Дескать, только НАТО является гарантом безопасности Украины. Никакие «суррогаты и заменители» Киев, видите ли, особенно с учётом «горького опыта Будапештского меморандума», не устраивают, и ни на что другое Киев, видите ли, не согласится.

Здесь нам придётся дать киевскому политическому руководству несколько полезных советов, провести экскурс в историю и напомнить о том, кто вообще нарушил положения Будапештского меморандума. Во-первых, членство Украины в НАТО неприемлемо для России, и Москва готова пойти до полного военного решения проблемы, чтобы это предотвратить. Во-вторых, не Киеву решать, кто и где будет состоять, потому что Украина не обладает субъектностью и её мнение никому, откровенно говоря, не интересно. И в-третьих, Будапештский меморандум подразумевал, что Украина будет оставаться нейтральным государством. Таким образом, Украина сама нарушила этот меморандум, вписав в свою Конституцию стремление в НАТО как одну из целей государства, и обнулив тем самым все гарантии и обязательства подписантов меморандума.

Понятно, что в Киеве политическое руководство не скажет населению правду о том, кто полностью виноват в сложившейся ситуации, но считать всех вокруг совсем уж рыбками Дори не стоит. И тем более не стоит считать таковыми представителей глобального Юга, которые живут вне коллективно-западного информационного пузыря и обладают взвешенной позицией и пониманием причин и следствий украинского кризиса.