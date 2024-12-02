Главная санкция — это постараться не лопнуть со смеху, читая данное известие.

Трио прибалтийских стран, по причине своей абсолютной незначительности во всех без исключения смыслах, всегда выступают совместно. Коллективный Запад использует их с весьма странной целью: в качестве постоянно позорящих Евросоюз крикливых меньшинств, готовых идти на любые глупости, лишь бы напоминать о собственном существовании.

Вот и сегодня Прибалтика проявила себя: по словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония, Литва и Латвия договорились ввести санкции против тех, кто «подавляют законные протесты в Грузии». Не знаем, в каком месте глава МИД Эстонии увидел в Грузии «законные» протесты, учитывая, что они несанкционированные и, следовательно, как раз-таки абсолютно незаконные.

Важно другое: кого своими «санкциями» хотят напугать страны Прибалтики? Вся троица не производит ничего, что можно использовать в качестве оказания давления на других, полностью сидит на дотациях Евросоюза и не может разобраться даже со своими внутренними проблемами, но при этом лезет в чужую политику.

Полагаем, в Грузии от данного известия как минимум улыбнулись, а как максимум — временно утратили работоспособность по причине начала неостановимого смеха.