Может, хватит? Украины в НАТО не будет ни при каких условиях и обстоятельствах. На этом можно заканчивать

То, чем сейчас занимается исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский, можно назвать сменой нарратива с одного фантастического и ни при каких условиях нереализуемого (границы 1991 года) на другой точно такой же фантастический и нереализуемый — вступление Украины в НАТО. Более того, для реализации данной несбыточной мечты Зеленский даже готов вступить в НАТО на особых условиях — без применения к Украине пресловутой пятой статьи Устава альянса.

По словам Зеленского, в Киеве понимают, что страны НАТО не хотят рисковать своим вовлечением в боевые действия, поэтому допускает вступление Украины в альянс без гарантий безопасности со стороны этого самого альянса. Проще говоря, для Зеленского НАТО стало просто целью, причём совершенно бессмысленной. Вся идея НАТО именно и заключается в той самой пятой статье Устава, подразумевающей, что члены альянса соберутся и будут обсуждать план и способы оказания поддержки атакованному члену альянса. Подчёркиваем: пятая статья устава НАТО не означает автоматического всеобщего включения стран-членов в конфликт против агрессора, она допускает именно срочный сбор для обсуждения сложившейся ситуации.

Как уже говорилось неоднократно, чем раньше Украина и её политические функционеры поймут и зарубят себе на носу, что НАТО для страны закрыто, тем лучше для самой Украины. Россия начала специальную военную операцию, уже лишившую Украину какого бы то ни было светлого будущего, преимущественно из-за агрессивного военного освоения её территории Североатлантическим альянсом. Сказки нужно отложить в сторону и найти в себе мужество поднять трубку и позвонить в Кремль. Инициатива должна исходить от Киева, потому что именно он терпит в этом конфликте поражение.